한화생명금융서비스·네이버페이 전략적제휴…보험에 핀테크 더했다

왼쪽부터 이승우 한화생명금융서비스 재무전략실장, 최승영 한화생명금융서비스 대표이사, 박상진 네이버페이 대표이사, 조재박 네이버페이 부사장이 22일 업무 협약식에서 기념촬영을 하고 있다. 한화생명 AD 원본보기 아이콘

두 회사는 협약을 통해 고객에게 보다 혁신적이고 개인화된 금융 서비스를 제공한다는 방침이다.

이번 제휴를 통해 ▲네이버페이 보장분석 기반의 보험·금융자문 서비스 제공 ▲인공지능(AI) 활용 금융 추천·상담 솔루션 개발 ▲네이버페이 결제 서비스와 금융 밸류체인 연계 등을 추진할 예정이다.

두 회사는 보험·금융상품의 디지털 유통 효율성을 높이는 동시에 고객 맞춤형 서비스 고도화를 가속화한다는 구상이다.

이승우 한화생명금융서비스 재무전략실장은 "네이버페이의 핀테크 역량을 접목해 판매채널 효율을 극대화하고 소비자에게 최적화된 재정설계 서비스를 제공하겠다"며 "새로운 시장 기회 창출도 기대한다"고 밝혔다.





