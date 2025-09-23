본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

한국석유공사, 지역 소상공인과 함께하는 ‘동행’ 행사 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.23 14:28

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

울산 소상공인 27개 업체 참여, 다양한 먹거리·수공예품·생활소품 판매

한국석유공사(사장 김동섭)는 23일부터 24일까지 울산 본사에서 지역 소상공인의 판로 확대 지원과 지역경제 활성화를 위한 플리마켓 행사 '동행'을 진행한다.


석유공사는 지난 2022년 울산 중구청과 협약을 맺고 매년 '동행' 행사를 개최해오고 있다. 올해는 지역 소상공인들의 요청을 받아들여 두 차례 개최하게 됐다.

추석 명절을 앞두고 열리는 이번 행사에는 지역 소상공인 27개 업체가 참여해 울산 지역 특색이 반영된 다양한 먹거리와 수공예품, 생활용품 등을 판매한다. 석유공사는 지역 소상공인의 상품 홍보와 매출 증대를 위해 물품을 구매한 임직원을 대상으로 현장에서 소비할 수 있는 행운권을 증정할 예정이다.


석유공사는 앞으로도 지역 소상공인들과 꾸준히 협력해 공사가 지역과 상생할 기회를 만들어 나갈 계획이다.

한국석유공사.

한국석유공사.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

살 빼려고 다이소에서 사 먹었다가…간 손상 사례에 '판매 중단' 충격 살 빼려고 다이소에서 사 먹었다가…간 손상 사례... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2차 소비쿠폰 지급 시작"…소고기 먹으려다 가격 보고 '깜짝'

내달 더 편리해지는 카톡…챗GPT도 바로 쓴다

"애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사

다이소서 산 건기식에 무슨 일?…간기능 이상사례에 전량 회수

"이 우유 꼭 사야해" 공항 도착 中 관광객들 편의점으로 '우르르'

젠슨 황·올트먼 "H-1B 수수료 인상 환영" 그들은 왜?

"예산은 거리에서 결정한다"…고강도 긴축에 佛타는 민심

새로운 이슈 보기