본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주과학관, 추석 특별천문행사 ‘한가위 달빛산책’ 개최

호남취재본부 송보현기자

입력2025.09.23 09:14

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국립광주과학관은 23일 "추석을 맞아 특별 천문행사 '한가위 달빛산책'을 다음 달 5일 연다"고 밝혔다.

허블우주망원경이 촬영한 토성(출처 NASA ESA)

허블우주망원경이 촬영한 토성(출처 NASA ESA)

AD
원본보기 아이콘

이날 밤하늘에는 음력 15일에 뜨는 보름달과 토성이 함께한다. 거문고자리 직녀성(베가), 독수리자리 견우성(알타이르), 두 별을 잇는 백조자리 데네브도 관측할 수 있다.


참가자는 천체망원경을 통해 둥근 보름달을 직접 볼 수 있다. 별빛천문대의 1.2m 대형망원경과 스마트 망원경을 활용해 달의 분화구(크레이터)도 확인한다. 올해는 토성이 지구와 가장 가까운 위치에 있어 크고 밝은 모습을 볼 기회가 된다.

행사는 5일 오후 7시 30분부터 9시 15분까지 진행된다. 온라인 예약으로 참여할 수 있으며, 우천 시 취소된다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"마라탕후루로 재미 보더니"…'300만개 폐업' 후 韓에 군침, '中의 스벅'도 온다 "마라탕후루로 재미 보더니"…'300만개 폐업' 후 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사한다는데…

잠복·미행·추격까지 하는 피해자

눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다

"취객? 아닌거 같은데"…쓰러진 여성에 '촉' 발동한 간호학과 대학생

이준석, 李 대통령 자주국방 언급에 "한미동맹 대체는 북중러의 축배"

연일 치솟는 코스피 언제까지 오를까

트럼프 "FDA, 임신중 타이레놀 복용 '자폐 위험' 통보할 것"

새로운 이슈 보기