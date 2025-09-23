부산과학기술인 정책포럼, 지능형 로봇·지역 산업 혁신 논의

BISTEP, 제2회 포럼 9월 26일 벡스코서 개최… 산·학·연 전문가 대거 참여

부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP, 원장 김영부)은 오는 26일 오후 1시 벡스코(BEXCO) 제2전시장 소회의실에서 '제2회 부산과학기술인 정책포럼'을 개최한다.

이번 포럼은 '지능형 로봇과 부산의 미래 산업 혁신'을 주제로 열린다.

행사에서는 김순겸 한국과학기술연구원(KIST) AI·로봇연구소 인공지능연구단 책임연구원과 이승준 부산대학교 전기전자공학부 교수가 각각 ▲'피지컬 AI의 가능성과 한계' ▲'지능 서비스 로봇의 현재와 미래'를 주제로 발표한다.

이어 김영부 BISTEP 원장이 좌장을 맡아 '지능형 로봇과 AI의 융합이 만드는 지역 혁신'을 주제로 종합토론이 진행된다.

토론에는 부산시, 한국과학기술단체총연합회, 전자신문, 부산과학기술협의회, 대한여성과학기술인회, 대구경북첨단의료산업진흥재단, 과실연, 한국로봇융합연구원, 지역 대학과 기업 등 산·학·연 전문가 11명이 참여한다.

김영부 BISTEP 원장은 "지능형 로봇과 피지컬 AI 기술이 부산의 제조·해양·물류 산업과 융합해 미래 산업의 혁신 동력이 될 것"이라며 "이번 포럼을 통해 도출된 아이디어들이 지역 산업 고도화에 실질적으로 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

BISTEP은 올해부터 지역 과학기술단체와 협력해 '과학기술인 정책포럼'을 정례 브랜드 포럼으로 운영하고 있다.

제1회 포럼은 지난 8월 개최됐으며, 이번 행사는 '제11회 부산R＆D주간'과 연계해 진행된다. 참가 신청은 부산R＆D주간 홈페이지에서 사전등록을 통해 무료로 가능하다.

제2회 부산과학기술인 정책포럼 포스터. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>