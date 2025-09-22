본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

대통령실 "KT·롯데카드 해킹사고 엄중, 9월말 정보보호 종합대책 발표"

송승섭기자

입력2025.09.22 14:43

수정2025.09.22 14:53

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

최근 통신·금융사의 연이은 해킹사고에 대통령실 국가안보실이 이달 말 '정보보호 종합대책'을 발표한다.


국가안보실은 22일 "KT 무단소액결제, 롯데카드 고객정보 유출 사고 등 통신·금융사 등의 연이은 해킹사고 및 국민들의 피해를 엄중히 보고 과학기술정보통신부, 금융위원회, 개인정보위원회, 국가정보원 등 관계 부처 및 민간전문가와 함께 정보보호 종합대책을 마련하고 있다"고 밝혔다.

국가안보실은 오현주 3차장의 주재로 협의를 진행해왔고, 금주 중 추가적인 논의를 거쳐 관계 부처 합동으로 발표할 계획이다.


정부는 국가 전체적인 보안 취약점 점검이 시급하다고 판단해 국가 시스템, 주요 통신·플랫폼, 금융기업 등에 대한 대대적인 점검계획을 수립하고 있다. 또 정보보안 사고 발생 시 신속한 피해확산 방지와 이용자 보호 체계를 수립하고, 정부·공공부문 및 민간기업의 전반적인 정보보호 투자를 유도할 방안을 논의 중이다.


국가안보실은 "금융·공공기관 등이 소비자에게 설치를 강요하는 소프트웨어를 제한해나가는 등 그간 우리나라에서만 적용되어 온 갈라파고스적인 보안 환경도 대대적으로 개선해 나갈 계획"이라면서 "사이버안보 역량의 지속성 확보를 위해 산업·인력에 대한 투자를 강화하고, 인공지능(AI)·양자컴퓨팅 등 새로운 환경변화에 대응하는 보안 신기술에 대한 투자도 확대할 예정"이라고 설명했다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90% 잃은 롯데네슬레 맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다

수사 당국이 숙제를 내줬다

"지금 주문해도 43년 뒤 먹는대"…'상상초월 대기' 전설의 고로케

"지혜, 지안이도 있는데" 이름찾기 대박난 과자…아이유도 도전했지만

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

연일 치솟는 코스피 언제까지 오를까

'기싸움 살벌' 공식석상서 대놓고 저격…점입가경 'HBM4 삼국지'

새로운 이슈 보기