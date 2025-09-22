국힘, 미국행 李대통령에 "트럼프 회담도 없어…도대체 뭐하나"

李대통령, 유엔총회 참석차 오늘 출국

국힘 지도부 경북 산업현장 찾아 최고위

"관세협상 직격탄, 업계 목 빠지게 기다려"

이재명 대통령이 제80차 유엔총회 참석을 위해 22일 미국 뉴욕으로 출국하는 가운데, 국민의힘은 단체로 경북 산업 현장을 찾아 "한미 관세협상이 타결되기만을 목 빠지게 기다리고 있는 우리 기업들은 새까맣게 속이 타들어 가고 있다"며 이 대통령을 비판했다.

국민의힘 장동혁 대표가 22일 경북 경산시 경산산업단지관리공단에서 열린 국민의힘 중소기업 현장최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표는 이날 오전 경북 경산 산업단지관리공단에서 현장 최고위원회를 열고 "대통령은 오늘 유엔총회 참석을 위해 미국으로 떠는데 안보실장 브리핑에 의하면 도널드 트럼프 미국 대통령과의 회담이 없다고 한다"며 "정부가 도대체 무엇을 하고 있는지, 그리고 지난번 정상이 만났을 때는 어떤 내용이 오간 것인지 국민들은 궁금하다"고 강조했다.

장 대표는 "이곳은 자동차 부품 산업이 집적돼있는 경산이다. 관세협상의 직격탄 맞고 있는 곳이기도 하다"며 "한미 정상이 만나서 관세협상을 한 후 정부는 합의문이 필요 없을 정도로 성공적인 협상이었다고 얘기했지만 최근 대통령은 타임스지 인터뷰에서 '만약 합의문에 서명했었더라면 탄핵당했을 것'이라고 하면서 사실상 관세협상이 완전히 실패했음을 인정했다"고 지적했다.

이어 "자동차 업계는 벌써 심한 타격을 입고 관세협상이 타결되기를 목 빠지게 기다리고 있다"며 "자동차 부품에 대해서 25%의 관세가 부과되지만 자동차 부품 중에서 철강으로 분류되는 것은 관세가 50%다. 그래서 오늘 우리가 이곳 현장에서 최고위를 하고 이어서 자동차 부품 공장을 직접 방문하려고 한다"고 설명했다.

장 대표는 "여러 어려움에 처해 있는 기업을 위해서 국민의힘은 법안도 발의하고 대안을 마련하고 있다"며 "세제 금융지원도 필요하지만 물류비 절감도 절실하다. 그래서 경산-울산 고속도로 건설이 더 시급하다"고 강조했다.

송언석 원내대표도 "지난번 한미정상회담 이후 대통령실에서는 합의문이 필요 없을 정도로 잘된 회담이라고 큰 소리를 쳤다"며 "새빨간 거짓말을 늘어놓은 대통령실 담당자를 당장 경질하라. 그간 진행되어 온 관세 협상을 있는 그대로 낱낱이 국민들에게 털어놓으라"고 했다.

국민의힘 장동혁 대표가 21일 대구 동구 동대구역 광장에서 열린 '야당탄압·독재정치 국민 규탄대회'에서 발언하고 있다. 연합뉴스

국민의힘이 이 대통령의 출국에 맞춰 한미 관세협상 관련 비판의 목소리를 높인 것은 정부·여당의 민생·외교 실패를 강조하려는 목적으로 보인다.

국민의힘은 전날 동대구역 광장에서 야당탄압·독재정치 국민 규탄대회를 열고 대여 투쟁을 본격화했다. 장 대표는 규탄대회에서 "위대한 대구, 경북 시민의 힘으로 그리고 국민의힘으로 이재명 정권을 끝장내고 독재를 막아야 한다"고 외쳤다.

오는 25일 민주당의 정부조직법 개정안 처리 시도 전후로 여야 갈등은 더욱 심해질 것으로 보인다. 김병기 더불어민주당 원내대표는 전날 기자들과 만나 "정부조직법은 통과된다. 국민의힘이 어떻게 나오든 간에 저희가 제일 먼저 상정할 것"이라며 "그 문제로 타협은 없다"고 말했다.

국민의힘은 이날 오후 정책 의원총회를 열고 정부조직법 강행에 따른 대응책을 논의할 예정이다. 국민의힘은 정부조직 개편에 협조할 수 없다는 입장으로, 관련 법안에 필리버스터(무제한 토론)로 맞대응하는 방침을 확정할 것으로 보인다.

한편 이 대통령은 이날 오전 김혜경 여사와 경기 성남 서울공항을 통해 방미길에 오른다. 오는 23일 유엔총회 기조연설, 24일 유엔 안전보장이사회(안보리) 공개토의 주재, 25일 월가 '대한민국 투자 서밋' 행사 참석 등 일정을 소화한다. 한미 정상회담을 열리지 않을 계획이다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



