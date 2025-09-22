본문 바로가기
농협은행, 원금보장형 지수연동예금(ELD) 25-7호 출시

오규민기자

입력2025.09.22 09:42

NH농협은행이 만기유지 시 원금과 최소 약정 이자는 보장받으면서 높은 추가 수익률을 기대할 수 있는 지수연동예금(ELD) 25-7호'를 출시한다고 22일 밝혔다.


이 상품은 코스피 200지수를 기초자산으로 지수변동에 따라 수익률이 결정되는 만기 1년짜리 상품으로 '수익Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ형' 3종으로 구성됐다.

수익Ⅰ형은 만기지수가 최초 지수 대비 0% 이상 ~ 20% 이하 상승, Ⅱ형은 만기지수가 최초지수 대비 －10% 이상 ~ 10% 이하, Ⅲ형은 만기지수가 최초지수 대비 0% 이상 ~ 25% 이하 상승으로 구성되며 개인(법인) 연 1.5 ~ 5.0%(연 1.5 ~ 4.5%) 수익을 제공한다.

모집 기간은 22일부터 30일까지이며, 전국 영업점과 인터넷뱅킹, 스마트뱅킹 및 올원뱅크를 통해 가입할 수 있다.


농협은행 관계자는 "금리인하 시기에 지수연동예금은 원금 보장 및 추가 수익을 기대할 수 있는 적합한 대안상품이 될 것"이라고 말했다




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
