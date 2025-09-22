한미반도체, AI 반도체용 '빅다이 FC 본더' 출시

한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 93,400 전일대비 100 등락률 +0.11% 거래량 135,684 전일가 93,300 2025.09.22 09:26 기준 관련기사 美 금리 인하 훈풍에 올라타 볼까? 투자금이 더 필요하다면최대 4배 투자금을 연 4%대 금리로? 신용미수대환도 OK!4배 투자금을 부담 없는 연 4%대 최저금리로! 신용미수 대환도 당일 OK! 전 종목 시세 보기 close 곽동신 회장은 인공지능(AI) 반도체용 신규 장비인 '빅다이 FC (Flip Chip) 본더'를 출시하고 글로벌 고객사에 공급한다고 22일 밝혔다.

신제품은 한미반도체가 AI 반도체 시장에서 고대역폭메모리(HBM)에 이어 시스템반도체인 2.5D 패키징 시장으로 확대한다는 점에서 의미가 크다. 한미반도체는 HBM용 TC 본더에서 입증한 기술력을 바탕으로 FC 본더 시장에서 점유율 확대를 기대하고 있다. AI 반도체 수요 급증에 따른 첨단 패키징 시장의 폭발적 성장에 대응하기 위한 전략적 행보다.

한미반도체 '빅다이 FC 본더'는 75mm × 75mm 크기의 대형 인터포저 패키징을 지원한다. 기존 범용 반도체 패키징 크기인 20mm × 20mm 보다 넓은 면적을 처리할 수 있어, 차세대 AI 반도체에서 요구되는 초대형 다이(Die)와 멀티칩 집적을 가능하게 한다.

시스템반도체 업계는 칩렛(Chiplet) 기술의 확산으로 2.5D 패키징 적용이 늘어나고 있다. 2.5D 패키징은 실리콘 인터포저(Interposer) 위에 GPU, CPU, HBM 등 여러 칩을 하나의 패키지로 통합하는 첨단 패키징 기술로, 칩 간 대역폭 확장, 전송 속도 향상, 전력 효율 개선을 동시에 실현한다.

TSMC의 CoWoS(Chip on Wafer on Substrate)가 대표적인 2.5D 패키징 기술로 AI 반도체와 고성능 컴퓨팅(HPC) 분야에서 핵심 기술로 자리잡았다. 엔비디아, AMD 등 글로벌 AI 반도체 기업들이 적극 채택하고 있다.

한미반도체는 2.5D 패키징을 지원하는 또 다른 신규 장비 '2.5D 빅다이 TC 본더'도 내년 상반기 출시할 계획으로, 첨단 패키징 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화한다.

곽동신 회장은 "빅다이 FC 본더는 출시와 동시에 글로벌 고객사의 양산라인에 투입할 예정"이며 "신제품 출시로 2.5D 패키징 본더 라인업을 강화했다"고 말했다. 이어 "메모리 고객사뿐 아니라 종합반도체(IDM)와 반도체 후공정 패키징(OSAT) 고객사에도 AI 시대에 부합하는 다양한 장비를 제공할 수 있게 됐다"고 덧붙였다.

시장조사업체 욜 인텔리전스 리포트에 따르면 반도체 첨단 패키징 시장은 2024년 460억 달러(약 64조원)에서 2030년 794억 달러(약 110조원)로 연평균 9.5% 성장할 것으로 전망된다.

1980년 설립한 한미반도체는 전 세계 약 320여개의 고객사를 보유한 글로벌 반도체 장비업체다. 현재 HBM 생산용 TC 본더 전 세계 1위를 차지하고 있으며, 2002년부터 지적재산권 강화에 집중해 현재까지 HBM 장비 관련 120여 건의 특허를 출원했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



