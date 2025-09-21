본문 바로가기
알테오젠 기술 적용된 'SC형 키트루다' 美 FDA 허가

최태원기자

입력2025.09.21 19:56

ALT-B4 기술 활용된 첫 제품

알테오젠 은 자사 기술이 적용된 미국 머크(MSD)의 면역항암제 피하주사(SC) 제형 '키트루다 큐렉스'가 미국 식품의약국(FDA)으로부터 품목 허가를 획득했다고 21일 밝혔다.


키트루다 SC는 30분의 투약 시간이 필요한 기존 정맥주사 제형(IV)보다 빠른 투약이 가능하다. 3주에 한 번 1분이 소요되는 피하주사나 6주에 한 번 2분이 걸리는 피하주사 두 가지 투약 옵션이 가능하다.

키트루다 큐렉스에 적용된 베라히알루로니다제 알파(ALT-B4)는 알테오젠이 개발하고 제조한 제품이다. 인간 히알루로니다제를 활용해 IV 제형의 바이오의약품을 SC 제형으로 전환할 수 있다.


키트루다 큐렉스 판매가 활성화되면 알테오젠은 연간 1조원 이상 로열티 수입을 올릴 것으로 전망된다.


박순재 알테오젠 대표이사는 "알테오젠의 ALT-B4가 활용된 첫 제품인 키트루다 큐렉스가 미국 허가를 받게 돼 기쁘다"며 "엔허투 SC 등 파트너사들의 제품 개발 및 상업화가 성공적으로 진행될 수 있도록 지속 노력해 더 많은 환자에게 편리한 투약 옵션을 제공할 것"이라고 말했다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

