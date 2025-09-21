월요일 아침 최저기온 12도…일교차 10도 안팎

전국 구름 많아

월요일인 22일은 아침 최저 기온이 12도에 그치고, 일교차는 10도 안팎으로 크게 벌어질 것으로 보인다.

21일 기상청에 따르면 22일 아침 최저기온은 12∼21도, 낮 최고기온은 23∼28도로 평년(최저 12∼19도, 최고 23∼27도)과 비슷할 전망이다. 특히 내륙을 중심으로는 낮과 밤의 기온 차가 10도 안팎으로 크게 벌어지는 곳이 많다.

제주에는 이날 밤부터 22일 오전 사이 비가 내릴 것으로 보인다. 예상 강수량은 5∼20㎜다.

22일과 23일 전남·경남 해안에는 순간풍속 시속 55㎞/h(초속 15ｍ/s) 안팎, 제주 산지에는 시속 70㎞/h(초속 20ｍ/s)에 달하는 강풍이 불 예정으로 안전사고에 주의가 필요하다.

또 서해 남부 남쪽 먼바다와 남해서부 먼바다, 제주 해상에도 바람이 강하게 불고 물결이 높게 일면서 풍랑특보가 발표될 가능성이 있다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



