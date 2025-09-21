'화면 분리' 움직이는 TV…삼성 더 무빙스타일 출시

킥스탠드, 손잡이로 쓰거나 거치대 활용 가능

내장 배터리로 어디서자 자유롭게 3시간 사용

삼성전자는 무빙스타일 시리즈 중 처음으로 화면과 스탠드를 분리할 수 있는 무선 이동형 스크린 '더 무빙스타일(The Movingstyle)'을 출시한다고 21일 밝혔다. 분리형 스크린과 뒷부분에 손잡이 형태의 '일체형 킥스탠드(kick stand)'가 결합돼 있어 공간의 제약 없이 어디서든 사용할 수 있다.

일체형 킥스탠드를 거치대로 사용하면 책상·식탁 등에 올려놓고 원하는 각도로 조절하며 콘텐츠를 즐길 수 있다. 캠핑장과 공원 등 야외에서 이동할 땐 손잡이로 편리하게 휴대가 가능하다.

삼성전자 모델이 무선 이동형 스크린 '더 무빙스타일'을 체험하고 있다.

'더 무빙스타일'은 최대 3시간까지 사용이 가능한 내장 배터리를 탑재해 편의성을 더했다.

전용 '롤러블 플로어 스탠드' 역시 탈부착이 가능해 일반 이동식 스크린처럼 사용할 수 있다. 스탠드를 사용하면 ▲상하 기울기 조절 ▲좌우 각도 조절 ▲상하 높낮이 조절 ▲피벗 조절(가로·세로 전환) 등 '풀 모션 서포트' 기능으로 다양한 상황에 맞게 스크린을 원하는 기울기와 각도로 맞출 수 있다.

이번에 적용된 스크린은 27형 QHD 해상도, 120Hz 고주사율 지원으로 화면 끊김이나 지연 없이 게임·영화 등 다양한 콘텐츠를 몰입감 있게 즐길 수 있게 해준다. 터치 스크린으로 직관적인 조작도 가능하다. 이 밖에도 USB-C 포트를 통해 외장 배터리로 편리하게 충전이 가능하다는 점도 포인트다.

삼성전자 모델이 손잡이 역할을 하는 '더 무빙스타일'의 '일체형 킥스탠드'로 손쉽게 이동하고 있다.

삼성 TV 플러스 시청도 가능하다. 뉴스·엔터테인먼트·스포츠 등 다양한 장르의 콘텐츠를 무료로 즐길 수 있다. 삼성전자는 22일부터 삼성닷컴을 통해 여러 혜택을 더한 사전 구매 예약을 진행한다.

김용훈 삼성전자 김용훈 한국총괄(상무)은 "이번 사전판매의 다양한 혜택과 함께 편리한 사용성과 뛰어난 휴대성, 고주사율의 스크린 경험을 모두 갖춘 제품을 경험해 보시길 바란다"고 말했다.





장희준 기자



