포천시, 서울지방조달청과 손잡고 '지방살리기' 나선다

이종구기자

입력2025.09.19 12:16

10월 1일 자매결연 협약 체결
농특산품 판로 확대·축제 참여 등
지역경제 활성화 기대

경기 포천시(시장 백영현)는 오는 10월 1일 서울지방조달청(청장 임병철)과 '지방살리기 상생 자매결연 업무협약'을 맺고 지역 상생 협력에 나선다고 19일 밝혔다.

포천시청 전경. 포천시 제공

포천시청 전경. 포천시 제공

이번 협약은 행정안전부의 '지방살리기' 정책에 따라 지역 활력 제고와 내수 경기 회복을 위해 추진했다.


포천시는 지역 농·특산물과 문화·관광 자원을 홍보하고, 서울지방조달청은 기관 행사 개최, 직원 휴양 연계 방문, 특산품 구매, 고향사랑기부 참여 등을 통해 지역경제 활성화에 기여한다.

포천시는 오는 10월 9일 개막하는 세계드론제전 등 주요 축제와 이번 협약을 연계해 서울지방조달청 직원들의 참여와 지역 문화 체험을 지원할 계획이다. 시는 이를 통해 협약 효과가 관광·문화·경제 전반으로 확산될 것으로 기대하고 있다.


백영현 포천시장은 "서울지방조달청과의 상생 협약이 지역경제 활성화와 내수 경기 회복에 크게 기여할 것"이라며 "포천시 대표 축제와의 연계를 통해 시민과 방문객이 체감할 수 있는 성과를 만들겠다"고 밝혔다.




포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
