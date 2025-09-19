본문 바로가기
경기 광주시, '제54회 광주시민의 날' 행사 28일 개최

이종구기자

입력2025.09.19 11:47

경기 광주시는 오는 28일 광주시공설운동장에서 '제54회 광주시민의 날' 행사를 개최한다고 19일 밝혔다.

'제54회 광주시민의 날' 행사 포스터. 경기 광주시 제공

올해 행사는 '체육으로 하나되다'를 주제로 개회식, 체육 행사, 문화 행사, 홍보·체험 부스 운영 등 다채롭게 구성돼 42만 광주시민이 함께 즐길 수 있는 축제의 장이 될 예정이다.


개회식은 지역 댄스팀의 공연을 시작으로 ▲16개 읍·면·동 선수단 입장 ▲시민헌장 낭독 ▲시민 헌신과 업적을 기리는 시상 ▲기념사 및 축사 순으로 진행된다.

특히, 2026~2027 경기도종합체육대회 개최가 200일 앞으로 다가온 만큼, 대회의 성공적 개최를 기원하는 특별 공연이 펼쳐질 예정이다.


체육 행사에서는 줄다리기, 단체줄넘기 등 읍·면·동 대항 종목과 시민화합운동회가 진행돼 시민 모두가 함께 어울리는 화합의 장을 만든다.


문화 행사에서는 광주시립광지원농악단의 공연을 비롯해 광주시 홍보대사인 마커스 강과 초대가수 나태주의 축하공연이 이어져 흥겨운 분위기를 더할 예정이다.

방세환 시장은 "이번 광주시민의 날은 시민 모두가 하나가 되는 화합의 장이자 축하의 자리"라며 "다 함께 즐기고 소통하며 광주의 미래를 함께 열어가는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
