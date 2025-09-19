본문 바로가기
[포토] 롯데카드, KT 해킹 사고업체 관계자들 정부 브리핑 참석

조용준기자

입력2025.09.19 10:27

[포토] 롯데카드, KT 해킹 사고업체 관계자들 정부 브리핑 참석
해킹 사고업체인 롯데카드와 KT관계자들이 19일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 해킹대응을 위한 과기정통부-금융위 합동브리핑에 참석 하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

