신라免, 추석 해외여행객 쇼핑 축제…3000만원 경품 이벤트

신라면세점은 다음 달 12일까지 해외 여행객을 위한 대규모 쇼핑 축제 '신라는 세일' 프로모션을 진행한다고 19일 밝혔다.

추석 프로모션 '신라는 세일'. 신라면세점 제공

이번 행사는 신라면세점 최초로 온·오프라인을 아우르는 메가 쇼핑 축제다. 상품 할인부터 경품 추첨, 적립금 증정까지 연중 최대 규모의 혜택을 제공한다. 특히 추석 연휴 기간 해외여행을 준비하는 고객들이 합리적인 면세 쇼핑을 즐길 수 있도록 다양한 이벤트를 마련했다.

신라인터넷면세점에서는 로그인만 해도 참여할 수 있는 '신라 로또 이벤트'를 통해 매주 최대 1000만원씩 총 3000만원의 경품을 증정한다. 또 '랜덤 룰렛 이벤트'에 참여하는 모든 고객에게는 최대 5만원 상당의 랜덤 더블 적립금을 제공한다.

신라는 세일 기간 중 신라면세점에 신규 가입하는 고객을 위한 '위시 럭키 드로우'도 진행한다. 온·오프라인 신규 가입 후 미션 이벤트에 참여한 고객을 대상으로 추첨을 통해 다이슨 에어랩, 대한항공 기프트카드 50만원, 서울신라호텔 위스키 테이스팅 메뉴 2인 디즈니+ 스탠다드 3개월 이용권 등의 경품을 증정한다.

이 밖에 신라인터넷면세점에서는 주차별 인기 브랜드를 선정해 특가로 선보이는 '브랜드 위크'와 함께, 신라면세점에서만 만날 수 있는 단독 브랜드, 상품, 사은 행사 등을 모은 '신라 온리(SHILLA ONLY) 기획전'도 진행한다.

오프라인 매장(인천공항점, 서울점, 제주점) 각 지점에서도 지점별 추천 상품을 특가로 선보이며 할인 혜택을 강화한다. 신라면세점 인천공항점에서는 다음 달 3일까지 네이버페이(QR)로 15만원 이상 결제 시 네이버페이 포인트 1만5000 포인트를 증정한다.





