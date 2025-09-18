코스피, 美 금리인하에 외인·기관 순매수 전환 효과…사상 최고치 경신

코스피가 이틀 만에 사상 최고치를 경신했다. 미국의 금리인하 효과와 함께 장 초반 순매도를 기록하던 외국인과 기관이 순매수로 전환한 것이 영향을 끼친 것으로 풀이된다. 코스닥도 연중 최고치를 갈아치웠다.

코스피는 18일 오후 1시46분 기준 전거래일 대비 39.90포인트(1.17%) 오른 3453.30을 기록했다. 이날 지수는 장중 3457.62까지 오르며 16일 기록한 장중 최고점 3452.50을 갈아치웠다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 561억원과 3077억원을 순매수했다. 반면 개인은 4052억원을 순매도했다.

업종별로는 전기·전자가 3.29% 올랐으며 증권, 의료·정밀 등이 1% 이상 뛰었다. 반면 금속은 2.04% 하락했으며 전기·가스, 건설도 1% 이상 밀렸다.

시가총액 상위종목에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,450 전일대비 2,250 등락률 +2.88% 거래량 19,549,865 전일가 78,200 2025.09.18 14:07 기준 관련기사 세제 혜택에 연말 랠리 기대감까지...고배당주에 자금 몰리나코스피, 美 금리인하에 반등…3430선 웃돌아대주주 기준 현행 유지…투자심리 안정·증시 활력 기대 전 종목 시세 보기 close 가 2200원(2.81%) 오른 8만400원에 거래됐다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 355,500 전일대비 22,000 등락률 +6.60% 거래량 3,314,205 전일가 333,500 2025.09.18 14:07 기준 관련기사 SK그룹 8000여명 신규 채용, 취준생 AI·반도체 역량강화 지원세제 혜택에 연말 랠리 기대감까지...고배당주에 자금 몰리나코스피, 美 금리인하에 반등…3430선 웃돌아 전 종목 시세 보기 close 는 6.60% 뛰었으며 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 195,800 전일대비 2,800 등락률 +1.45% 거래량 275,238 전일가 193,000 2025.09.18 14:07 기준 관련기사 삼성물산, 1조4600억 규모 카타르 최대 태양광 발전 프로젝트 수주정부 '중대재해 근절' 칼 빼들자…건설업계 "처벌 누적 땐 주택 공급 차질"코스피, 3400 돌파 마감…양도세 완화·반도체 훈풍 전 종목 시세 보기 close 과 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 237,500 전일대비 4,000 등락률 +1.71% 거래량 765,372 전일가 233,500 2025.09.18 14:07 기준 관련기사 최수연 네이버 대표, UN 글로벌콤팩트 신임 이사 선임배당소득 분리과세 완화 기대…고배당株 강세 이어질까대주주 논란 잠재우고 상승 모멘텀에 힘 보탠다 전 종목 시세 보기 close 는 각각 2.12%, 1.50% 상승했다. 반면 KB금융, HD현대중공업, 한화오션은 1% 이상 밀렸다.

코스닥은 10.02포인트(1.19%) 상승한 855.55를 기록하며 연중 최고치를 경신했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 191억원과 1068억원을 순매수했다. 반면 개인은 1168억원을 순매도했다.

업종별로는 기계·장비, 비금속이 3% 이상 올랐다. 또 화학은 2.41%, 전기·전자, 의료·정밀 등은 1% 이상 상승했다. 반면 섬유·의류, 금속, 출판·매체, 제약은 소폭 하락했다.

시총 상위종목에서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 474,500 전일대비 1,500 등락률 +0.32% 거래량 235,591 전일가 473,000 2025.09.18 14:07 기준 관련기사 코스피, 美 금리인하에 반등…3430선 웃돌아대주주 기준 현행 유지…투자심리 안정·증시 활력 기대'파죽지세' 코스피 또 사상 최고…반도체株 불 뿜었다 전 종목 시세 보기 close 이 전거래일 대비 1500원(0.32%) 오른 47만4500원을 기록했다. 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 295,000 전일대비 10,000 등락률 +3.51% 거래량 152,635 전일가 285,000 2025.09.18 14:07 기준 관련기사 코스피, 美 금리인하에 반등…3430선 웃돌아'파죽지세' 코스피 또 사상 최고…반도체株 불 뿜었다4배 투자금을 부담 없는 연 4%대 최저금리로! 신용미수 대환도 당일 OK! 전 종목 시세 보기 close 는 3.33% 상승했다. HLB, 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 312,000 전일대비 6,000 등락률 +1.96% 거래량 56,188 전일가 306,000 2025.09.18 14:07 기준 관련기사 휴젤, 배우 이나영과 HA필러 브랜딩 활동 전개코스피, 3400 돌파 마감…양도세 완화·반도체 훈풍'외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 close , 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 49,450 전일대비 850 등락률 +1.75% 거래량 394,562 전일가 48,600 2025.09.18 14:07 기준 관련기사 코스피, 3400 돌파 마감…양도세 완화·반도체 훈풍'외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승코스피, 외인·기관 순매수에 강보합 마감…3220선 '눈앞' 전 종목 시세 보기 close 도 1% 이상 뛰었다. 반면 파마리서치, 클래시스 클래시스 214150 | 코스닥 증권정보 현재가 53,900 전일대비 800 등락률 -1.46% 거래량 198,577 전일가 54,700 2025.09.18 14:07 기준 관련기사 '외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승"내 미모의 비결은 한국"…한 달 동안 뭘 하길래?"내 미모의 비결은 한국"…'2주~한달살이' 씀씀이 큰 의료관광객 몰려온다 전 종목 시세 보기 close 는 1% 이상 하락했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



