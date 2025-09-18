[포토] 강연하는 마이클 샌델 하버드대 교수

마이클 샌델 미 하버드대 교수가 18일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 '2025 국제한반도포럼(GKF)' 개막식에 참석, 민주주의 위기와 평화공존의 과제란 주제로 강연을 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>