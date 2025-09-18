본문 바로가기
강릉시, ‘가뭄 극복 소상공인 단체 설명회’ 개최

이종구기자

입력2025.09.18 08:39

소상공인과 함께하는 절수 동참 및 지원·협력 방안 논의

강원도 강릉시는 극심한 가뭄으로 물 부족이 장기화됨에 따라 18일 시청 15층 회의실에서 '가뭄 극복 소상공인 단체 설명회'를 개최해 현장의 목소리를 청취하고 협력방안을 논의한다.

강릉시청 전경.

강릉시청 전경.

원본보기 아이콘

이번 설명회는 지역 소상공인 단체 대표 및 관계자를 초청해 ▲가뭄 상황 및 지역 피해 현황 공유 ▲소상공인 업종별 애로사항 청취 ▲자발적인 절수 동참 및 협력방안 모색 ▲긴급 지원·비상급수 대책 안내 등을 위해 마련됐다.


소상공인 업종은 식음료, 숙박, 서비스업 등 지역 내 물 사용량이 높은 업종이 다수 포함돼 있어 자발적인 절수 실천과 대체 용수 활용 협력이 절실한 상황이다. 강릉시는 이번 설명회에서 소상공인 지원 정책, 급수 제한 상황 대응 방안, 비상급수 대책 등을 공유하고, 현장 의견을 적극 수렴할 계획이다.

특히 최근 가뭄 장기화로 인해 일부 업종에서 물 사용량 감소에 따른 영업 애로가 커지고 있는 만큼, 시는 각종 지원 제도와 유관기관 협력을 통해 실질적인 도움을 제공할 방침이다.


김홍규 강릉시장은 "이번 설명회는 지역 소상공인들이 가뭄 극복을 위한 지원 제도를 정확히 이해하고, 현장의 목소리가 정책에 반영될 수 있는 계기가 될 것"이라며 "소상공인 단체가 물 절약과 자원 절감의 모범이 될 수 있도록 시에서도 적극 지원하겠다"고 밝혔다.




강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
