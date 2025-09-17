강경화 주미대사 내정자, 곧 부임…위성락 "아그레망 나왔다"

이재명 정부 초대 주미대사에 내정된 강경화 전 외교부 장관이 미국의 동의 절차를 완료해 곧 부임할 전망이다.

17일 위성락 국가안보실장은 서울 중구 프레스센터에서 열린 한국신문방송편집인협회 간담회에서 '강 전 장관의 아그레망 절차가 늦어지고 있다'는 질문에 "강 대사의 아그레망이 나왔다"고 답변했다. 아그레망 절차가 마무리된 만큼 강 내정자는 곧 주미대사로 임명돼 공식 업무를 시작할 것으로 보인다.

아그레망은 대사 등 외교사절에 대한 주재국의 동의를 받는다는 의미로 이 절차가 마무리되면 정식 부임을 위한 외교 절차가 마무리됐다는 뜻이다. 이에 강 전 장관의 부임은 이재명 대통령이 23일 미국 뉴욕에서 열리는 제80차 유엔총회 고위급 회기 참석을 계기로 이뤄지게 된다.

강 내정자는 주유엔 대한민국대표부 공사, 유엔사무총장 정책특별보좌관 등을 거쳐 문재인 정부에서 초대 외교부 장관을 지냈다.





임철영 기자



