'청년 스타트업' 만난 李대통령 "40조 벤처투자 시장 실현하겠다"

'청년 창업 상상콘서트' 참석…"'제3벤처붐' 시대 이끌겠다"

"1조원 규모 재도전 펀드도 조성"

IR 피칭 행사에 일일 심사역으로도 참여

이재명 대통령은 17일 "40조원 벤처투자 시장을 실현한다는 정부의 약속을 지켜나가겠다"고 밝혔다. 또 이 대통령은 1조원 규모 재도전 펀드를 조성해 청년 스타트업의 회복과 성장을 돕겠다고도 했다.

이날 이재명 대통령은 청년 스타트업과 함께 '우리는 청년, 현재에 도전한다'를 주제로 청년들의 도전과 혁신을 격려하기 위한 '청년 창업 상상콘서트'를 판교 스타트업 스퀘어에서 개최하고 "혁신 스타트업의 열정을 뒷받침해 스타트업이 미래 경제 성장을 주도하는 '제3벤처붐' 시대를 이끌겠다"면서 이같이 말했다.

이번 토크콘서트는 '청년의 날'을 계기로 청년 스타트업의 의견을 듣고 새 정부의 스타트업 지원정책을 제시하는 자리로 스타트업, 투자자, 관련 협회·단체 등 100여명이 참석했다.

그러면서 이 대통령은 "실패의 경험이 새로운 도전을 가로막지 않고 우리 청년들이 이를 도약의 자산으로 활용할 수 있도록 1조원 규모의 재도전 펀드를 조성해 청년 스타트업의 회복과 성장을 돕겠다"고 덧붙였다.

상상콘서트에 앞서 중소벤처기업부는 '새 정부 창업·벤처 정책 비전'을 발표했다. 이번 정책 비전은 청년의 아이디어가 혁신으로 이어지고 인공지능(AI) 등 딥테크 스타트업이 신속하게 성장하는 역동적 창업생태계를 실현하기 위해 정부가 총력 지원하겠다는 의지를 담았다.

중기부는 청년의 도전적인 창업을 지원하기 위해 아이디어가 혁신으로 이어지는 '창업 루키 프로젝트'를 추진한다. '모두의 창업 플랫폼'과 '창업오디션'을 통해 도전에 앞장서는 '창업 루키' 1000여명을 발굴하고, 발굴된 우수 창업가는 전문 액셀러레이터(AC)·벤처캐피털(VC)이 초기투자부터 밀착보육까지 지원하는 '벤처 스튜디오' 방식을 통해 육성할 방침이다. 또 2030년까지 초기·청년 창업가들을 위해 벤처펀드 3조원, 기술보증 8조원 등 총 11조원 규모의 혁신자금을 공급할 계획이다.

차세대 AI·딥테크 유니콘(기업가치 1조원 이상 비상장 스타트업) 육성을 목표로 유망 기업에는 성장 단계별로 집중 투자하는 13조5000억원 규모의 'NEXT UNICORN Project'를 본격 추진한다. 이를 통해 발굴·육성한 유니콘 수준 유망 기업에 대해 올해 출범한 국민성장펀드와 연계·협업해 '투자 성장사다리'를 구축하는 등 첨단기술 기업을 육성할 계획이다. 또한 AI·방위산업·기후테크 등 핵심 기술 분야별 유관 부처와 스타트업 육성을 위한 범부처 협력체계를 구축한다.

아울러 도전적 해외 진출을 뒷받침하기 위해 미국 실리콘밸리에 스타트업의 해외 정착에 필요한 통합 서비스를 제공하는 '스타트업·벤처 캠퍼스(가칭)'도 구축한다. 이 외에도 스타트업이 대기업을 넘어 중견·중소기업, 공공기관 등과 폭넓게 협업할 수 있는 플랫폼인 'K오픈이노베이션 허브(가칭)'를 구축하고, 구글·엔비디아 등 글로벌 빅테크(대형 정보기술 기업)와의 협업 기회도 확대해 나갈 계획이다.

모태펀드 출자예산 2배 확대…성장 단계별 세제지원 확대 검토

중기부는 40조원 규모 벤처투자 시장 조성을 위해 모태펀드 출자예산을 2배 확대하고 존속기간 연장과 함께 벤처투자 제도 개선을 병행해 보다 많은 민간 자금을 벤처투자 시장으로 유입할 방침이다. 신산업 청년 창업기업과 지역 벤처투자에 대한 세제지원 확대, 후기 기업에 대한 투자와 세컨더리 펀드 투자 등 창업부터 성장, 회수에 이르기까지 단계별 세제지원 확대도 검토한다.

실패의 경험이 자산으로 이어지는 안전망을 구축한다. 벤처투자조합·회사에 한정된 연대책임 금지조항이 창업기획자, 개인투자조합 등으로 폭넓게 확대될 수 있도록 추진할 계획이며, 재창업 청년들이 충분한 투자유치를 받을 수 있도록 2030년까지 총 1조원 규모의 '재도전 펀드'를 조성한다. 스타트업이 성장 과정에서 법률, 경영, 세무 등 어려움에 직면할 경우 가장 먼저 K-Startup 창업지원포털을 떠올릴 수 있도록 다양한 지원 기관과 스타트업을 연결해주며 통합 컨설팅을 지원하는 첫 번째 창구로 기능도 확대할 계획이다.

이어진 상상콘서트에서는 청년·딥테크 등 6개사 스타트업이 청년도전, 딥테크, 글로벌 등을 주제로 논의했다. 청년 패널로는 황현지 스모어톡 대표, 홍일호 팩토스퀘어 대표, 이세영 뤼튼테크놀로지스 대표, 박재필 나라스페이스테크놀로지 대표, 김종규 식스티헤르츠 대표, 정지하 트립비토즈 대표 등이 함께했다.

콘서트 참석자들은 ▲청년 및 초기 창업기업에 대한 정부지원 확대 ▲대형 정책사업 등에 대한 AI 등 딥테크 스타트업의 참여 확대 ▲방산 및 기후테크 분야에 대한 정부의 관심 확대 ▲글로벌 진출을 위한 현지시장 안착 지원 등을 건의했다. 이 대통령도 패널로 참여해 '청년 도전, 딥테크, 글로벌'의 3대 세션에 걸쳐 청년들과 소통하는 시간을 가졌다.

한편 이 대통령은 콘서트에 앞서 스타트업 전시 부스를 방문해 휴머노이드 로봇 등을 체험하고, 기업설명회(IR) 피칭 행사에 일일 심사역으로 참여하는 등 스타트업을 격려하는 자리도 가졌다. 이번 토크콘서트는 우리 청년들의 무한한 상상력과 치열한 고민을 확인할 수 있었던 시간이었다며 이날 수렴한 의견을 반영해 혁신적인 아이디어로 시작한 청년 스타트업이 자유롭게 도전할 수 있는 환경을 만들겠다고 대통령실은 전했다.





