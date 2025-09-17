새마을금고, 저출생 극복 '아기뱀적금' 가입자 3만명 돌파

최고금리 연 12% 적금상품…판매한도 약 61% 달성

저출생·지방소멸 등 사회문제 해결 위한 지원사업 지속추진 예정

새마을금고중앙회는 저출생 극복 지원을 위해 4월 출시한 사회공헌 금융상품인 'MG희망나눔 아기뱀적금(아기뱀적금)'이 약 3만 계좌가 판매됐다고 17일 밝혔다.

아기뱀적금은 5만 계좌를 한도로 출시된 1년 만기 정기적금 상품이다. 월 최대 20만원까지 납입할 수 있으며, 최고 연 12%의 금리 혜택을 제공한다. 기본금리는 연 10%이며, 다자녀인 경우 우대금리가 제공돼 둘째 아이는 연 11%, 셋째 아이 이상은 연 12% 금리가 적용된다. 특히, 인구감소지역 출생아는 아이 수와 관계없이 연 12% 금리가 적용된다.

김인 새마을금고중앙회장은 "앞으로도 다양한 지원사업을 발굴해 지역서민금융기관으로서의 책임과 역할을 다하여 지속가능한 공동체 형성에 이바지하겠다"고 전했다.

한편 새마을금고는 2020년부터 매년 생애 첫 통장 개설 출생자에게 1인당 최대 20만 원의 출생축하금을 지원하고 있으며, 2023년과 2024년에도 깡총적금과 용용적금을 출시하는 등 저출생과 지방소멸에 대한 사회문제 해결을 위한 지원사업을 지속적으로 추진해오고 있다.

이외 새마을금고는 여러 고객층에게 실질적인 금융혜택을 제공하기 위해 'MG꿈나무적금', 'MG한가위적금'등과 같은 새로운 상품들을 지속적으로 출시하는 등 다양한 지원사업을 발굴해 나가고 있다.

□





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>