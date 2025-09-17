"혁신해요 부산항"… 부산항만공사 등 창업지원 4개 기관, 'Busan Open Port' 개최

부산 해양ICT융합산업 혁신기업, 부산항과 손잡고 기술·제품 교류



지역 혁신기업－부산항 터미널 운영사간 실질적인 협력의 장 마련

부산항을 혁신하기 위해 공공기관과 지역 혁신기업들이 한자리에 모였다.

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 부산테크노파크, 부산지역산업진흥원, 부산지역대학연합기술지주와 함께 지난 16일 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 'Busan Open Port 2025'를 공동 개최했다고 알렸다.

이번 행사에서는 참여기관이 발굴 및 육성 중인 해운·항만·물류 분야 혁신기업 6개사가 수요기업인 부산항 터미널 운영사 관계자 50여명을 대상으로 기술을 소개하고 상담하는 등 사업화를 위한 깊이 있는 교류의 장이 마련됐다.

부산항 운영사 관계자들과 현장 기술접목 관련 의견교류 자리가 진행되고 있다. AD 원본보기 아이콘

이 행사는 산업통상자원부 지역혁신클러스터 육성사업으로 부산항의 해운·항만·물류 인프라를 각 참여사가 보유한 기업지원 플랫폼과 연계해 부산항 혁신과 지역 기업들의 성장을 지원하기 위해 마련됐다.

지역혁신클러스터육성 사업이란 지역혁신클러스터를 중심으로 지역별 특성화된 혁신자원과 역량 등을 활용해 지역의 자립적 성장체계를 구축하고 역량을 키우면서 지역경제 활성화 등 균형발전을 추진하기 위해 시행되는 프로젝트이다.

BPA는 지난해 10월 지역혁신클러스터 내 해양ICT 융합산업 육성 및 창업·중소기업 지원을 위해 이 행사의 공동 참여기관인 부산테크노파크, 부산지역산업진흥원 등과 업무협약을 체결했다.

또 해운·항만·물류분야 창업기업을 지원하기 위해 부산역 인근 소재 '해운항만 창업지원 플랫폼(1876 BUSAN)'을 설립해 지난 4년간 17개사의 창업기업을 지원해왔다. 입주기업의 기술 개발 확대를 위해 국가R&D 공동수행, 공동투자형 기술개발, 오픈이노베이션 지원사업 및 테스트베드를 제공 등 다양한 지원 프로그램을 운영 중이다.

부산항만공사 송상근 사장은 "부산항만공사가 창업기업 지원과 미래 기술 확보를 위해 운영하는 다양한 지원 프로그램에 우수한 기업들의 많은 관심을 바란다"며, "지역 혁신기관과 다양한 협력을 통해 선제적인 혁신 기술 발굴과 현장 도입을 위해 최선을 다하겠다"고 힘줬다.

해운·항만·물류 혁신기업 6개사가 수요기업인 부산항 터미널 운영사 관계자 50여명을 대상으로 기술을 소개하고 있다. 원본보기 아이콘





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



