동작구, 4000개 CCTV로 아동 유괴·납치 범죄 예방

김민진기자

입력2025.09.17 08:01

학생 3명당 CCTV 1대꼴 촘촘한 안전망

서울 동작구(구청장 박일하)가 최근 잇따르는 초등학생 유괴 시도로 학부모 불안이 커지자, 관내에 설치된 폐쇄회로(CC)TV를 아동 범죄 예방 장치로 본격 가동한다고 17일 밝혔다.

박일하 동작구청장이 상도4동 이면도로에 설치된 ‘보이는 CCTV’ 작동 상황을 점검하고 있다. 동작구 제공.

구는 어린이보호구역 방범, 주차단속 등을 위해 운영 중인 CCTV 4164대를 총동원해 아동 보호에 나선다는 방침이다. 관내 CCTV는 학생 3명당 1대 수준으로, 구는 이를 활용해 스쿨존 교통안전을 넘어 실시간 ‘아동 범죄 예방망’으로 확대 운용할 예정이다.


이와 함께 위급상황 시 CCTV 관제센터와 즉시 연결되는 비상벨 1000개도 적극 홍보한다. 비상벨은 누르면 경광등과 사이렌이 작동하고 현장 영상이 구청과 경찰에 전송돼 신속한 대응을 가능하게 한다. 구는 관내 학교를 통해 CCTV 수요 조사를 진행하고, 범죄 사각지대를 없애기 위해 최적지에 장비를 추가 설치한다는 계획이다.

‘안전 하교 시스템’도 강화된다. 365스쿨존감시단, 등하교안전지원단 등이 예방 활동을 이어가며, 통학로에 위치한 편의점은 안심거점으로 지정해 365일 아동 안전망을 조성한다. 또 경찰서 및 학교와 공조해 등하교 시간대 화상 순찰을 강화하고, 합동 모의훈련을 정례화해 주민 경각심을 높인다.


또한 구는 학교 앞 CCTV 확대 설치 및 지능형 장비 전환, 비상벨 확충 등을 위한 사업비를 내년도 본예산에 반영하기 위해 총력을 기울일 계획이다.


박일하 동작구청장은 “촘촘한 CCTV 안전망을 토대로 유괴·납치와 같은 범죄를 원천 차단하겠다”며 “앞으로도 경찰·학교·지역사회와 긴밀히 협력해 아이들이 마음 놓고 다닐 수 있는 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

