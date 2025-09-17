본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정당

'2차 가해 논란' 최강욱, 민주당원 자격 정지 1년 징계 처분

황서율기자

입력2025.09.17 07:56

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

조국혁신당 성비위 사건에 2차 가해성 발언
민주 "당직자로서 품위 손상·윤리규범 위반"

조국혁신당 성비위 사건 피해자에 대한 2차 가해성 발언 논란이 불거진 최강욱 더불어민주당 전 의원이 당원 자격 정지 1년 처분을 받았다.


최강욱 더불어민주당 의원이 18일 국회에서 열린 본회의에 출석하고 있다. 조국 전 법무부장관 아들에게 허위로 인턴증명서를 발급했다는 혐의를 받는 최 의원에 대한 대법원 선고가 이날 진행된다. 형이 확정되면 최 의원은 의원직을 잃는다.사진=김현민 기자 kimhyun81@

최강욱 더불어민주당 의원이 18일 국회에서 열린 본회의에 출석하고 있다. 조국 전 법무부장관 아들에게 허위로 인턴증명서를 발급했다는 혐의를 받는 최 의원에 대한 대법원 선고가 이날 진행된다. 형이 확정되면 최 의원은 의원직을 잃는다.사진=김현민 기자 kimhyun81@

AD
원본보기 아이콘

17일 국회에 따르면 민주당 윤리심판원은 전날 최 전 의원에 대해 당원 자격 정지 1년 징계 처분을 내렸다. 한동수 민주당 윤리심판원장은 전날 기자들과 만나 "당직자로서 품위를 손상하고 당 윤리 규범을 위반했다고 판단했다"며 "(처분 결과는) 중징계에 해당한다"고 전했다.

정치권에 따르면 최 원장은 지난달 말 조국혁신당 대전·세종시장 행사 강연에서 조국혁신당 성비위 사건을 두고 "그렇게 죽고 살 일인가" 등 2차 가해성 발언을 한 것으로 알려졌다.


최 원장은 이재명 정부의 첫 광복절 특별사면을 통해 사면·복권됐다. 최 원장은 조국 전 대표 아들에게 허위 인턴 확인서를 써준 혐의로 유죄가 확정돼 국회의원직을 상실한 바 있다.


한편 조국혁신당 성비위 사건은 지난 4월 조국혁신당 고위 당직자가 다른 당직자를 성희롱·성추행한 것이 알려지면서 불거졌다.




황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"제발 그만 시켜" 알바생 곡소리…벌써 60만개 팔린 '3900원' 신메뉴 뭐길래 "제발 그만 시켜" 알바생 곡소리…벌써 60만개 팔... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…낼 돈만 3500만원

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

'20억' 시세차익 '래미안원펜타스' 인기 들끓더니…위장전입으로 '만점' 청약

100미터를 하이힐 신고 뒤로 달린 남성…세계 기록은 몇초?

"이러다 주민들 다 죽겠다"…잇단 논란 울릉도 발길도 뱃길도 뚝

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

드디어 내손에…韓상륙 '라부부' 한정판 굿즈 사고 사진 찰칵

새로운 이슈 보기