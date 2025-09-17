한국-호주 경제계 "광물·에너지 넘어 AI·재해안전까지 협력 확대"

통상 리스크 속 한국-호주 협력 필요성 강조

안보 영역에서도 파트너십 강화해야

AI 유·무인 복합체계 등 신분야 협력 제안도

글로벌 통상 리스크와 재해·재난으로 산업 불확실성이 커지는 가운데 한국과 호주 경제계가 함께 모여 핵심광물·청정에너지 등 전통적 영역을 넘어 첨단 방위산업, 인공지능(AI) 혁신, 재난 대응과 산업안전 등 새로운 분야에서 협력 확대 방안을 논의했다.

한국경제인협회(한경협)는 호-한 경제협력위원회(AKBC)와 함께 17일 FKI타워 컨퍼런스 센터에서 제46차 한-호주 경제협력위원회(한호 경협위)를 개최했다. 이번 회의는 산업계의 높아진 안전 요구를 반영해 마련됐으며 호주의 선진 경험을 공유하는 자리였다.

박종원 산업통상자원부 통상차관보는 축사에서 "보호무역주의 확산에 대응해 양국 간 공급망 안정성 강화와 청정경제 협력 논의가 확대되는 것은 큰 의의가 있다"며 "정부도 안정적인 기업활동을 면밀히 뒷받침하겠다"고 밝혔다. 매들린 킹 호주 자원부 장관도 영상 축사를 통해 "양국이 공급망 안정을 위한 전략적 파트너로 함께 나아가고 있다"고 환영의 뜻을 전했다.

장인화 한-호 경제협력위원회 위원장(포스코홀딩스 회장)은 개회사에서 "이번 회의는 투자 확대를 넘어 산업 안전과 지역사회 상생 방안을 모색하는 뜻깊은 자리"라며 "한호 경협위 논의가 APEC 등 국제무대에서 양국 협력 모델 확산에 기여하길 바란다"고 강조했다.

본회의에서는 재난 대응과 사회적 책임 활동 강화를 위한 양국의 우수사례가 소개됐다. 호주 측에서는 GS건설 현지 법인의 홀리 헤이버스 이사와 그린수소 엔지니어링 기업 일렉시드(Elecseed)의 로버트 사운더스 법인장이 경험과 노하우를 공유하며 AI(인공지능) 기반 안전관리 시스템 구축과 공동 훈련 프로그램 추진을 제안했다. 포스코그룹은 지역사회의 재난 인프라 강화를 위한 사회공헌 사업 계획을 발표하며 주민·의용소방대 교육훈련과 소방 장비 지원 등을 추진할 방침을 밝혔다.

방위산업 협력 논의도 구체적으로 이뤄졌다. 마틴 퍼거슨 AKBC 회장은 "호주의 한국전 참전으로 시작된 방위 협력이 한국?호주 관계의 주춧돌 역할을 해왔다"며 "역내 평화를 위해 한국과 협력 필요성이 높다"고 말했다. 고든 플레이크 호주 퍼스 미국 아시아센터 소장도 "국방비 증액이 예상되는 상황에서 전통적 서구 파트너 외 가치관을 공유하는 국가와의 파트너십 확장이 필요하다"고 밝혔다.

백우열 연세대 항공우주전략원 안보전략센터장은 "지정학적 변화 속에서 한-호 협력의 전략적 중요성이 커지고 있다"며 "이를 위해 오커스(AUKUS) 필라 2 가입을 통한 협력 공식화가 필요하다"고 제언했다. 서영우 한화에어로스페이스 전무는 AI 유·무인 복합체계 등 신분야에서의 협력을 제안했다.

핵심광물과 청정에너지 세션에서는 양국 간 밸류 체인 협력 방안이 집중 논의됐다. 오세철 삼성물산 사장은 기조연설에서 "호주의 재생에너지와 한국의 산업·기술 역량을 결합하면 수소, 암모니아, 대규모 배터리 저장 분야에서 이상적인 파트너가 될 수 있다"고 말했다. 고려아연은 호주 전력망 안정화에 기여하는 한국의 신재생에너지 프로젝트와 장기적으로 호주 수소를 활용한 한국 내 그린메탈 생산 전략을 소개했다.

호주 희토류 기업 아라푸라(Arafura Rare Earth)는 희토류 원광에서 네오디뮴-프라세오디뮴(NdPr) 산화물까지 일괄 처리 가능한 가공 역량을 강조하며, 단순 자원 공급을 넘어선 가치 사슬 확장을 부각했다. 포스코홀딩스는 호주 핵심광물 투자와 함께 R&D(연구개발) Lab 설립을 통한 연구 협력 기반 구축 계획을 밝혔다.

양국 경제계는 미국발 통상 위기에 대응하기 위해 공급망과 교역 다변화가 절실하다는 데 공감하고, 한국의 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입 필요성에 의견을 모았다. 이외에도 ▲녹색경제동반자협정 후속 이행 ▲오커스 필라 2 협력 ▲AI 국제 거버넌스 방향성 논의 ▲자연재해·산업안전 대응 협력 확대 등을 주요 내용으로 하는 공동성명을 채택했다.

행사와 함께 열린 '한-호주 교류의 날'에서는 양국 경제인들이 식음료를 함께 즐기며 문화와 인적 교류를 나눴다. 호주 와인 기업 이든베일의 무알콜 와인과 CJ제일제당 비비고 만두·소바바 치킨이 함께 제공되며 협력의 의미를 한층 부각했다.

이번 행사에는 한국 측에서 장인화 포스코홀딩스 회장, 박종원 산업부 통상차관보, 오세철 삼성물산 사장, 조성한 GS건설 부사장, 이창현 LX인터내셔널 전무, 서영우 한화에어로스페이스 전무, 이동수 네이버클라우드 전무 등 주요 기업 임원진이 참석했다. 호주 측에서는 마틴 퍼거슨 AKBC 회장을 비롯해 제프 로빈슨 주한호주대사, 데브라 헤이즐턴 호주수출금융공사 의장, 대릴 쿠주보 아라푸라 CEO(최고경영자), 캐서린 새비지 행콕 대외협력총괄 등 산업·에너지·금융계 대표들이 함께했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr



