'성과급 1억' SK하이닉스 신입사원 뽑는다…취준생들 우르르 '예약'

'직원 1인당 평균 1억원'의 파격적인 성과급으로 주목받은 SK하이닉스가 올해 하반기 신입사원 채용을 실시한다.



경기 이천 SK하이닉스 본사에서 직원들이 퇴근하고 있다.

16일 SK하이닉스는 오는 22일부터 내달 1일까지 2025년 하반기 신입사원 모집을 위한 서류 접수를 진행한다고 밝혔다.

모집 대상은 내년 1~2월 입사가 가능한 4년제 학사 이상 졸업 예정자 및 기졸업자다. 근무지는 경기 이천·분당, 충북 청주, 서울이다. 모집 직무는 설계, 소자, 연구개발(R&D) 공정, 양산 기술 등이며, 채용 규모는 세 자릿수로 알려졌다.

22일부터 서류 접수…이천·분당·청주·서울 세 자릿수 채용

특히 이번 채용부터는 지원자가 역량을 충분히 보여줄 수 있도록 인공지능(AI) 기반 화상 인터뷰인 'A!SK'(AI Interview with SK hynix) 전형을 도입한다. 이 전형에선 AI가 각 직무에 특화된 문제를 생성해 출제하는데 지원자는 자기소개서만으로 드러내기 어려운 커뮤니케이션 능력과 기초 직무 지식, 팀워크, 상황 대처 능력 등을 강조할 수 있다.

응시 방식은 인적성 검사인 SKCT(SK Competency Test)와 동일하게 온라인 환경에서 비대면으로 문제를 풀고 답변을 영상으로 녹화해 제출하는 형태로 진행된다.

제출한 영상은 입사 후 함께 일하게 될 구성원들이 다면평가를 진행해 공정성과 객관성을 높인다는 계획이다.

최종 합격은 서류 통과 후 인·적성 단계에서 SKCT와 ▲A!SK를 치른 뒤 11월 말 면접을 거쳐 결정될 예정이다.

1억 성과급…SK하이닉스 취준생 선호도 1위

고대역폭메모리(HBM) 시장을 선점한 SK하이닉스는 국내 매출 500대 기업 중 올해 상반기 영업이익 1위를 달성했다. SK하이닉스가 1인당 1억원 이상의 역대급 성과급이 가능하도록 성과급 제도를 개선한 가운데 올해 영업이익이 시장 전망치인 39조원에 달한다면 직원 1인당 1억원 수준의 성과급을 받을 가능성도 있다.

파격적인 보상이 알려지며 SK하이닉스는 취업 준비생들 사이에서 선호도도 높아졌다. SK하이닉스 지난 7월 인크루트가 취업준비생을 대상으로 진행한 '일하고 싶은 기업' 설문에서 삼성전자를 제치고 처음 1위에 올랐다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



