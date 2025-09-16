본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정책

수은, 15억달러 글로벌채권 발행 성공

이창환기자

입력2025.09.16 13:38

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
수은, 15억달러 글로벌채권 발행 성공
AD
원본보기 아이콘

한국수출입은행은 15억달러 규모의 글로벌본드(채권)를 성공적으로 발행했다고 16일 밝혔다.


수출입은행은 전일 5억달러 규모의 3년 만기 변동금리 채권과 10억달러 규모의 5년 만기 고정금리 채권을 각각 발행했다.

모두 미국 달러화 채권으로, 미국 기준금리 인하를 앞두고 수요가 집중되는 5년 고정금리에 더해 아시아권 은행 선호가 높은 3년 변동금리를 조합했다.


수출입은행은 총 175개 투자자로부터 목표 금액의 5.1배에 달하는 최대 77억달러의 주문을 받았다.


국제기구와 중앙은행 등 전통적 우량 투자자 중심으로 주문이 이어졌고, 미국과 중남미, 중동뿐 아니라 아시아, 중화권 투자자 주문도 확대됐다고 회사 측은 설명했다.

수출입은행 관계자는 "최근 통상환경 급변에 따른 비우호적 대외 여건 속에서도 한국 경제를 향한 해외 투자자의 변함 없는 신뢰를 확인했다"고 말했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"예약제로만 운영해서 더 귀해" 80평에 팬들 '북적'…사전예약 10분컷 '라부부' 팝업[르포] "예약제로만 운영해서 더 귀해" 80평에 팬들 '북적... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

"내년에는 못 팔아요"…'이것' 들어간 4500원 커피에 中 미식가들 '환호'

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원"…6년차 택배기사 모은 돈이

440만원인줄 알았는데…수상한 트럭 잡고보니 벌금이 무려 '4억4000만원'

"도저히 끊을 수 없어" 숏츠에 빠진 침팬지…특단 조치 내린 中 동물원

"빠루는 與 프레임" 나경원 항변 맞을까…11월 결론

수수료 끝판왕…치킨집 하면 낼 돈만 3500만원

새로운 이슈 보기