본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

김포시, 24시간 민원상담 챗봇 '김포톡' 오픈 기념 이벤트 진행

이종구기자

입력2025.09.16 12:57

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

행정 디지털 전환과 시민 소통 강화 나서

경기 김포시(시장 김병수)는 행정의 디지털 전환과 시민 소통 강화를 위해 민원상담 챗봇서비스 '김포톡'을 오는 22일부터 본격적으로 운영한다고 16일 밝혔다.

김포톡 초기화면. 김포시 제공

김포톡 초기화면. 김포시 제공

AD
원본보기 아이콘

'김포톡'은 365일 24시간 운영되는 민원 상담 챗봇으로, ▲관광·문화 ▲교통 ▲환경·공원 ▲보건 ▲복지 ▲세금 ▲경제 ▲건축 ▲ 민원행정 등 9개 분야 300여 개의 상담지식을 제공한다.


이에 김포시는 서비스 개시를 기념해 22일부터 10월 2일까지 2주간 용역 수행사 ㈜와이즈넛을 통해 시민 참여 이벤트를 진행한다.

▲김포시청 홈페이지 우측 하단 '김포톡' 아이콘 ▲김포시 카카오톡 채널 메뉴 ▲휴대폰 큐알코드 등의 방법으로 챗봇에 접속한 후, 이용 만족도 설문조사와 개선 사항을 제출하면 된다.


설문 주제는 ▲김포톡 접속 시 편리한 점과 불편한 점 ▲이용에 대한 전반적인 만족도 ▲기타 불편 및 개선 사항 등이며, 접수된 의견은 창의성·실현 가능성·시민 편익 등을 기준으로 심사해 우수 제안자 50명을 선정한다. 선정된 시민에게는 커피 기프트콘(1만원권)을 지급하며, 당첨자는 10월 15일 개별 통보될 예정이다.


김포시 관계자는 "김포톡은 시민 누구나 손쉽게 이용할 수 있는 24시간 상담 파트너"라며, "앞으로도 시민 의견을 적극 반영해 더 편리하고 신뢰받는 행정서비스를 제공하겠다"고 말했다.




김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"예약제로만 운영해서 더 귀해" 80평에 팬들 '북적'…사전예약 10분컷 '라부부' 팝업[르포] "예약제로만 운영해서 더 귀해" 80평에 팬들 '북적... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1인당 30만원 받아가세요" 소득·재산 제한없이 지원금 지급

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원"…6년차 택배기사 모은 돈이

"내년에는 못 팔아요"…'이것' 들어간 4500원 커피에 中 미식가들 '환호'

440만원인줄 알았는데…수상한 트럭 잡고보니 벌금이 무려 '4억4000만원'

"도저히 끊을 수 없어" 숏츠에 빠진 침팬지…특단 조치 내린 中 동물원

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

삼계탕 한 그릇에 1만8000원…서울 외식물가 고공행진

새로운 이슈 보기