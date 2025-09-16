무허가 의약품 '녹용 절편' 제조·판매한 41명 검찰 송치

식약처, 제조업체·도매상 27곳 적발

녹용 절편 6400㎏, 42억원 어치 유통

의약품제조업 허가를 받지 않고 의약품 녹용 절편을 제조·판매한 4명과 이를 유통한 37명이 약사법 위반 혐의로 검찰에 송치됐다.

피의자 A의 불법 제조 작업장에 보관된 녹용 절편. 식품의약품안전처 AD 원본보기 아이콘

식품의약품안전처는 서울 소재 재래시장에서 무허가 의약품 녹용 절편이 유통되고 있다는 정보를 입수하고 수사에 착수해 이들을 검거했다고 16일 밝혔다.

무허가 의약품 제조소로 특정되는 장소에 잠복해 녹용 절편 생산에 필요한 녹용 원물, 산소, 주정의 입고와 녹용 절편 출고 상황을 확인하고, 이후 압수수색을 통해 녹용 및 녹용 절편 약 1448㎏과 제조시설, 거래 비밀 장부 등을 압수했다.

수사 결과 이들은 무허가 제조소 등 3개소에서 2021년 10월11일부터 올해 4월17일까지 녹용 절편 7917㎏을 제조하고, 이 중 6429㎏, 약 42억원 상당을 전국 의약품 제조업체, 의약품 도매상 등 27개소에 판매한 것으로 드러났다.

제조·판매업자 A, B는 의약품제조업 허가가 불가한 비위생적인 장소에 녹용 절편 제조에 필요한 가스통(LPG, O2), 토치, 주침기, 절단기, 건조대, 송풍건조기 등의 시설도 갖췄다. 이들은 러시아·뉴질랜드산 녹용을 원료로 녹용 절편 약 6699㎏을 제조해 5824㎏, 약 38억5000만원 상당을 의약품 제조업체, 의약품 도매상 등 26개소에 판매했다.

제조·판매업자 C는 소재지 변경 허가를 받지 않은 의약품 제조소에서 녹용 절편 약 918㎏을 제조하고 이를 의약품 제조업체 등에 약 3억2000만원 어치 판매했다.

녹용 절편을 유통한 피의자들은 모두 무허가 제품인 것을 알면서도 시중 가격보다 저렴하다는 이유로 이를 구매해 전국 한의원과 의약품 도매상 등 약 212개소에 판매했다. 특히 무허가 녹용 절편을 구매한 의약품 제조업체 8개소는 해당 제품을 각 제조업체 상호가 표시된 포장지로 재포장해 전국 한의원, 의약품 도매상 등에 유통·판매했다.

식약처는 "무허가 녹용 절편은 제조·품질관리가 안 돼 안전을 담보할 수 없다"며 "의약품 취급자와 소비자는 반드시 규격 한약재를 구매해 사용해야 한다"고 당부했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



