본문 바로가기
Dim영역
부동산
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

개발·분양

대우건설 컨소, GTX-B 금융약정 체결

최대열기자

입력2025.09.16 10:35

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대우건설 컨소시엄은 수도권광역급행철도(GTX)-B 노선 민간투자사업 금융주선기관인 신한은행, IBK기업은행, 교보생명보험 등 자산운용사와 프로젝트금융(PF) 약정식을 15일 했다고 밝혔다. 3조870억원 규모로 본격적인 사업을 추진하기 위한 재무적 기반을 마련했다고 컨소시엄 측은 평가했다.


대표 건설출자자 대우건설의 김보현 대표는 "이번 약정은 GTX-B 민간투자사업의 성공적인 시작을 알리는 신호탄으로 이번 사업 준공을 넘어 운영 기간 40년간 순항할 추진동력이 될 것"이라며 "GTX-A 시공 경험, 다수 메가 프로젝트 수행 경험을 토대로 시공 전 과정에서 철저한 안전관리와 최고 시공 품질로 적기에 준공하겠다"라고 말했다.


GTX-B 노선은 인천 송도에서 서울역을 지나 남양주 마석까지 82.8㎞ 구간을 잇는다. 대우건설은 2022년 12월 신한은행과 함께 사업신청서를 제출했으며 지난달 4일 착공했다.

김보현 대우건설 대표(사진 가운데)와 컨소시엄, 금융주선기관 측 관계자는 15일 서울 한 호텔에서 GTX-B 프로젝트 금융 약정식을 했다. 대우건설 제공

김보현 대우건설 대표(사진 가운데)와 컨소시엄, 금융주선기관 측 관계자는 15일 서울 한 호텔에서 GTX-B 프로젝트 금융 약정식을 했다. 대우건설 제공

AD
원본보기 아이콘




최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원 벌어"…6년차 택배기사 얼마나 모았나 봤더니 "토할 때까지 뛰어 한달 1200만원 벌어"…6년차 택... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1인당 30만원 받아가세요" 소득·재산 제한없이 지원금 지급

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원"…6년차 택배기사 모은 돈이

440만원인줄 알았는데…수상한 트럭 잡고보니 벌금이 무려 '4억4000만원'

"도저히 끊을 수 없어" 숏츠에 빠진 침팬지…특단 조치 내린 中 동물원

20년간 뜸하던 '첨밀밀' '화양연화' 여배우…SNS 열더니 "닭 키워요"

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

"평당 200만원·중도금 2년 유예"…새만금 첫 주택용지 살펴보니

새로운 이슈 보기