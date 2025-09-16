영화 보러갔다가 앞좌석 강아지 보고 화들짝…"어떻게 들어왔지?"

SNS 통해 목격담 확산…민폐 관객 논란

영화관 상영관에서 한 관객이 말티즈로 추정되는 강아지를 무릎에 올려두고 영화를 보는 모습이 공개돼 논란이 일고 있다.

관객이 영화관 상영관에 강아지를 데려와 논란이 일고 있다.

지난 14일 온라인 커뮤니티에서는 한 네티즌이 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "요즘 영화관에 강아지를 데리고 와도 되냐"라며 사진과 함께 올린 글이 화제가 됐다. 네티즌 A씨는 "영화를 보러 왔다가 내 앞에 말티즈가 있어서 깜짝 놀랐다"고 말했다.

공개된 사진에서는 상영관 안 관객이 강아지를 한 마리를 무릎에 앉히고 영화를 관람하는 모습이 보인다. A씨는 "해당 영화관에 문의해 본 결과 반려동물 출입 금지라고 하더라"라며 "해당 관객이 상영이 끝나기 30분 전에 나가서 빛 때문에 시야 방해도 됐다. 강아지는 무슨 죄냐"라며 불만을 드러냈다.

일부에서는 해당 강아지가 장애인 보조견일 가능성도 제기됐지만 A씨가 한국장애인도우미견협회에 확인한 결과 그럴 가능성은 낮다는 답변을 받았다. 협회 측은 "모든 보조견은 훈련기관의 마크가 있는 가운이나 조끼를 입고 있다"며 "보조견으로 활동하는 말티즈 종이 있긴 하지만 최근에는 없다"고 설명했다.

현재 롯데시네마, 메가박스, CGV 등 국내 주요 멀티플렉스 극장은 원칙적으로 반려동물 입장을 허용하지 않는다. 다만 자동차 극장이나 이벤트성 프로그램 또는 반려견 동반 전용 상영관 등을 활용한 일부 특수 경우에는 반려견 동반이 허용된다. 그러나 문제가 된 해당 영화관은 반려견 동반이 허용되는 예외 사례에 해당하지 않는 것으로 확인됐다.





