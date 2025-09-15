이마트, 영종도 '한상드림아일랜드'에 SSG 2군 야구장 짓는다

8만여㎡ 367억원에 낙찰…시민친화공간 등 조성

허종식 의원 "투자 활성화 신호탄 기대"

인천 영종도에 조성중인 관광레저단지 '한상드림아일랜드'에 프로야구단 SSG랜더스 2군 야구장이 들어설 전망이다.

더불어민주당 허종식 의원(인천 동구미추홀구갑)이 해양수산부로부터 받은 자료에 따르면 이마트는 공매로 나온 '인천항 영종도 준설토 투기장 항만 재개발 사업(한상드림아일랜드)' 유원지 부지 8만1087㎡를 지난 6월 11일 367억여원에 낙찰받았다.

이마트 측은 "해당 부지는 2028년 개장하는 청라돔구장과 차량으로 약 10분 거리에 있어 SSG랜더스 2군 야구장 등 운동시설과 시민이 함께 이용할 수 있는 공간을 포함한 개발계획을 수립할 예정"이라고 허 의원실에 밝혔다.

다만 앞서 잔금을 납부하지 못해 계약이 해지된 업체 측이 가처분 신청을 제기하면서 현재 소송이 진행 중으로, 이마트의 잔금 납부는 유예된 상태다. 관련 소송은 연내 마무리될 것으로 업계는 전망하고 있다.

국내 최초로 민간 재개발 방식으로 추진 중인 한상드림아일랜드 사업은 부지 면적이 333만㎡로, 여의도 면적의 1.1배에 달한다. 영종·청라와 연계한 종합 관광레저단지 조성을 목표로 2019년 3월 착공해 지난해 3월 준공됐다.

이마트가 매입한 부지는 앞서 공원용지에 마련된 축구장, 야구장, 캠핑장, 산책로 등 29만7120㎡ 면적의 시민 편의시설에 둘러싸여 있어 향후 조성될 SSG랜더스 2군 야구장과 시너지 효과가 기대된다.

이번 이마트 투자로 전체 매각 용지 154만㎡ 중 골프장(116만㎡), 수변상업시설(1만1004㎡), 유원지 2(8만3062㎡) 등 138만㎡가 분양됐으며, 현재까지 회수된 금액은 1524억원으로 집계됐다.

남아있는 매각 대상 부지는 숙박시설 2(1만6093㎡), 근린생활시설 1(2만4092㎡)·2(1만4517㎡), 의료관광시설(1만5554㎡), 골프빌리지 1(3만8370㎡)·2(5만1630㎡), 복합상업시설(3만7927㎡), 휴게소(4639㎡) 등 8개 용지 20만2822㎡이다. 신한자산신탁과 한국자산신탁이 각각 공매를 진행 중이다.

허 의원은 "36홀 골프장이 개장하고, 공항고속도로 한상IC가 개통된 데 이어 영종과 청라를 잇는 제3연륙교 개통을 앞둔 상황에서 대기업의 투자 참여는 토지 분양 활성화에 탄력을 줄 것"이라며 "당초 목표한 복합해양레저관광 콘셉트에 맞춰 개발이 이뤄질 수 있도록 해양수산부와 적극 논의하고 있다"고 말했다.

한상드림아일랜드 사업구역 내 국유지 활용 계획도 민간 투자 확대의 촉매제 역할을 할 것으로 보인다.

허 의원은 해양수산부 소유의 교육·연구부지(15만6955㎡)에 대해 인천항발전협의회가 제안한 '경인지역 선원 교육훈련장 건립' 방안을 해수부와 협의하고 있다.





