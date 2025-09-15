이억원 금융위원장, 취임부터 조직개편 혼란 수습 시험대…"결정 따르는 게 우리 의무"

마지막 금융위원장으로 남을듯
내년 1월2일 금감위 출범 예정
이억원 신임 금융위원장이 15일 정부서울청사에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. 연합뉴스
이억원 신임 금융위원장은 공식 취임과 함께 정책 측면으로는 국정과제인 '생산적 금융' 등 금융 대전환에 속도를 내고, 조직개편 관련 내부 동요를 수습해야 하는 책임을 안게 됐다.
이 위원장은 15일 오후 정부서울청사에서 취임식을 갖고 곧바로 공식 일정을 소화했다. 공식 취임사에서 조직개편 입장을 담지 않았지만, 직원들에게 보낸 편지 형식으로 "공직자로서 최종 결정이 내려지면 그 결정을 따르는 게 우리 책무이자 의무"라며 수용하는 입장을 드러냈다.
이 위원장은 공식 취임사를 마치고 "조직개편 소식으로 여러분이 느끼는 혼란과 두려움, 인생 계획, 꿈, 가족의 삶 등에 닥친 불확실성을 걱정하는 마음과 무게를 충분히 공감한다"면서도 "공직자로서 국가적인 최종 결정이 이뤄지면 그것을 따라야 하는 것도 우리의 책무이자 의무인 것도 엄중한 사실"이라고 말했다.
그러면서 "조직의 모양은 달라질 수 있어도 금융 안정과 발전을 통한 국민경제 기여라는 우리가 지금까지 지켜온 가치와 사명은 결코 흔들리지 않을 것"이라고 덧붙였다.
이 위원장은 취임식 후 기자실을 찾아 "지금 직원들이 너무 힘들어하고 혼란스러워하기 때문에 우리 직원들이 챙기는 게 제 가장 큰 책무이기도 하다"며 "많이 듣고 어떻게 챙길 수 있는지 끝까지 잘 살피겠다"고 말하기도 했다.
금융위는 조직개편 관련해 내부적으로 동요가 큰 상황이다. 행정안전부와 협의 과정에서 세종 전출 규모가 최대 절반 이상이 될 것이라는 관측도 나오고 있다. 현재 금융위 직원은 263명으로, 전출 규모와 기준 등은 아직 정해진 바 없다.
내년 1월2일부터 새 조직이 출범하지만, 아직 세부 내용은 정해진 바 없어 불안감이 커지고 있다. 금융위 공무원들은 세종 전출과 관련해 합리적인 기준이 마련되어야 한다는 공감대가 큰 것으로 전해졌다.
재정경제부(재경부)로 이관되는 금융정책 부문의 담당자가 이동할 것으로 보인다. 금융위 공무원의 거취는 재경부와 금감위의 직제에 따라 갈릴 것으로 보인다. 부서, 공무원 급수, 각 급수 규모 등이 결정되고, 이에 따라 세종 전출자도 갈리기 때문이다.
이 위원장은 조직개편이 완료되면 초대 금감위원장을 맡게 될 것으로 보인다. 금융위 1급 공무원의 거취도 미지수다. 현재 금융위 1급은 사무처장, 상임위원 2명, 금융정보분석원(FIU) 원장 1명 등 4명이다. 현재 사무처장은 내부 승진으로 공석이다.
황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
