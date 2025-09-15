'신한카드 플랜' 출시 1년6개월 만에 밀리언셀러 등극

100만매 돌파 기념 이벤트…포인트 100% 당첨



신한카드는 플래그십 라인업 '플랜 시리즈가 1년 6개월만에 발급 100만매를 돌파했다고 15일 밝혔다.

플랜 시리즈는 포인트 플랜, 디스카운트 플랜, 에듀 플랜 플러스 등으로 구성된 신한카드 대표 범용 상품 체계다.

고객의 생활 패턴과 관심사에 맞춘 합리적인 혜택 설계와 함께 포인트 적립 및 할인, 캐시백 등 혜택을 제공해 고객 호응을 얻었다.

신한카드는 플랜 시리즈 누적 발급 100만매를 기념해 '원 밀리언 플랜 위크'를 한다. 오는 21일까지 1주일간 '100만'과 '플랜(계획)'이란 두 가지 테마를 콘셉트로 진행한다.

신한카드는 한번만 써도 마이신한포인트를 100% 주는 포인트 당첨 이벤트를 준비했다.

기간 내 응모 후 플랜 시리즈 카드로 국내외 가맹점에서 결제한 고객이 대상이다. 이용 시 100~100만 포인트를 랜덤 지급한다.

이벤트 기간 중 매일 100번째, 1만번째, 100만번째 이용으로 당첨된 고객에게는 100만 포인트를 추가로 제공한다.

신한카드는 인스타그램 공식 계정에 '내게 100만원이 생긴다면?'이란 주제로 나만의 소비 플랜을 댓글로 남기면 경품을 지급하는 이벤트도 한다.

공감(좋아요)을 많이 받을수록 당첨 확률이 높아진다. 당첨 고객에게는 100만원 기프트카드(1명), 내년 달력&다이어리 세트(5명), 알람시계(10명) 등을 준다.

신한카드는 나들이하기 좋은 계절을 맞아 에버랜드, 롯데월드, 서울랜드 등 3대 놀이공원에서 최대 60%를 할인해주는 이벤트도 마련했다.

현장 매표소에서 플랜 시리즈 카드를 주면 전월 실적과 무관하게 자유이용권을 즉시 할인해준다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



