신한금융, 아름다운가게에 임직원 물품 기부 봉사

김혜민기자

입력2025.09.15 10:15

신한금융그룹은 지난 12일 서울 종로구 아름다운가게 안국점에서 '신한금융그룹과 함께하는 아름다운 하루'를 개최했다고 15일 밝혔다.

김재민 신한은행 부행장(왼쪽에서 일곱번째)이 지난 12일 서울 종로구 아름다운가게 안국점을 찾아 임직원 기부물품을 전달하고 박진원 아름다운가게 이사장 및 관계자들과 기념 촬영을 하고 있다. 신한금융 제공

김재민 신한은행 부행장(왼쪽에서 일곱번째)이 지난 12일 서울 종로구 아름다운가게 안국점을 찾아 임직원 기부물품을 전달하고 박진원 아름다운가게 이사장 및 관계자들과 기념 촬영을 하고 있다. 신한금융 제공

올해 처음 개최된 이번 행사는 임직원이 기부한 물품을 판매하고 발생한 수익금 전액을 어려운 이웃에게 지원하는 사회공헌 활동이다. 김재민 신한은행 부행장과 신한금융그룹 임직원, 박진원 아름다운가게 이사장 등 주요 관계자들이 참석해 기부물품 전달식과 매장 판매 봉사활동을 함께 진행했다.


신한금융은 올 6월 진행한 임직원 기부캠페인인 '신한 나눠요'를 통해 의류, 패션잡화, 생활잡화 등 총 1472점의 물품을 모아 아름다운 가게에 전달했다. 임직원들은 해당 물품을 직접 진열, 판매하는 봉사활동에도 참여했다.

신한금융 관계자는 "앞으로도 책임 있는 기업시민으로서 자원순환 활동은 물론 신한만의 차별화된 사회공헌 활동을 지속해 금융의 본질인 '신뢰와 상생'을 실천하겠다"고 밝혔다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
