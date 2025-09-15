본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

혁신당, 조국 비대위 체제 첫 회의…내홍 수습 등 과제 산적

문혜원기자

입력2025.09.15 10:45

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

조국 조국혁신당 비상대책위원장은 15일 첫 비상대책위원회의에서 당내 성 비위·직장 내 괴롭힘 사건과 관련해 "당이 법률적 절차와 판단에 치중해 피해자 마음을 얻지 못했다는 비판을 겸허히 받아들인다. 저부터 통렬히 반성한다"면서 "다시 한번 피해자분들께 깊이 사과드린다"고 밝혔다. 그는 "소통과 치유, 통합 세 가지 원칙 위에서 공동체 마음을 모두 담아내는 그릇이 되겠다"며 "진심을 다해 국민 신뢰를 회복해 나갈 것"이라고 했다.

조국 조국혁신당 비상대책위원장(사진 가운데)이 15일 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 발언하고 있다. 김현민 기자

조국 조국혁신당 비상대책위원장(사진 가운데)이 15일 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 발언하고 있다. 김현민 기자

AD
원본보기 아이콘

혁신당은 진정성 있는 피해자 지원의 일환으로 당내에서 피해자 실명 거론을 금지하기로 했다. 조 비대위원장은 "이는 피해자가 원하는 일"이라며 "이를 존중해야 하고, 일부 언론과 유튜브의 악의적인 보도도 용납하지 않겠다"고 했다.


이날 회의를 통해 조 비대위원장은 지난해 12월 대표직에서 물러난 뒤, 9달 만에 다시 당의 중심에서 이끌게 됐다. 조 비대위원장은 어수선해진 당 분위기를 수습하고, 신뢰 회복에 주력할 것으로 전망된다.

혁신당은 전날 조 비대위원장을 필두로 부위원장 2명, 위원 6명 등 총 9명으로 비대위 구성을 완료했다고 밝혔다. 비대위 부위원장으로는 엄규숙 전 청와대 여성가족비서관과 서왕진 당 원내대표가 활동한다. 비대위원으로는 김호범 고문, 이재원 사단법인 이음 대표, 우희종 여산생명재단이사장, 윤솔지 세월호 다큐멘터리 '침몰 10년, 제로썸' 제작자, 정한숙 당 대구시당 여성위원장 등 6명이 이름을 올렸다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

딸아이 사주려다 '슬쩍'…엄마·아빠 책상 앞까지 노린다는 굿즈 뭐길래 딸아이 사주려다 '슬쩍'…엄마·아빠 책상 앞까지 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한강버스 18일 본격 운항…추석 이후 '급행'까지

테이블 두 개 놓고 '한 그릇 43만원'…"내 국수는 특별해" 식당 주인 논란

냉동창고서 사투 벌이던 中 여성…'귀 밝은' 배달기사가 살려

"1인당 30만원 받아가세요"…소득·재산 제한 없이 지원금 지급하는 곳

"체육관에 낸 돈, 내 것 아냐" 환불 하려 차 판 '15억 손해' 양치승

'갓성비' 이마트 상품 1시간 배달 "OK"…'쓱' 손잡은 퀵커머스

“우리가 마지막 세대”…빈 점포 늘어가는 염천교 수제화 거리

새로운 이슈 보기