日 65세 이상 인구 29.4%……65∼69세 53.6% 취업

장희준기자

입력2025.09.14 19:23

총무성 "일하는 노인 계속 증가할 것"

일본 인구 10명 중 3명은 65세 이상 노인이며 65∼69세의 절반 이상은 취업 상태인 것으로 집계됐다고 교도통신·NHK 등이 14일 보도했다.


일본 총무성이 경로의 날(15일)을 하루 앞두고 정리한 추계 인구를 보면 65세 이상 노인 인구는 3619만명으로 작년보다 5만명 줄었다. 비교 가능한 통계가 있는 1950년 이후 노인 인구가 줄어든 건 2023년에 이어 두 번째다. 총인구에서 노인 비중은 29.4%로 역대 최고 기록을 경신했다.

일본 도쿄에서 택배 배달하는 노인. 연합뉴스

나이 들어서도 일하는 인구가 늘면서 지난해 노인 인구 중 취업자 비율은 25.7%로, 전년보다 0.5%포인트 올랐다. 노인 취업자 수는 930만명으로 21년 연속 늘면서 역대 최고치를 다시 썼다. 특히 65∼69세는 취업자 비율이 53.6%, 70∼74세 노인의 취업자 비율은 35.1%이고 75세 이상은 12.0%로 집계됐다.


총무성은 "정년 연장과 일손 부족 등에 따라 앞으로도 일하는 노인은 증가할 것"이라고 내다봤다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
