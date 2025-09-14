장희준 기자 junh@asiae.co.kr
[속보]한학자 통일교 총재, 특검 세 차례 소환 연이어 불응
2025년 09월 14일(일)
미용실 대신 다이소 간다…"커트 한번에 2만원" 미용료 부담에 '셀프' 확산[주머니톡]
유골함에 담겨 4년째 집안에…묻히지 못한 전두환 유해 '자택 봉안' 검토
'상반신 노출에 상기된 얼굴'…초등학생 버튜버 이대로 괜찮을까
후배가 빵집에서 사온 '일본 명물' 빵…어떻게 붙여진 이름이지?[日요일日문화]
부동산 잘 모른다던 유재석, '77억' 빚 내 소속사 맞은편에 7층 건물 올린다
아침은 파바 크루아상·점심은 롯데리아 새우버거…美 일상 파고든 K베이커리
하늘에 '번쩍' 번개 증가한 日, 보험금 왜 늘었을까?
"황금 스프레이 7통, 신라 금귀걸이가 걸어다니네"…'중앙박물관분장대회' 화제
농산물값 절반 이상은 '유통비용'…배추·무는 최대 70%