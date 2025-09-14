본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

법무부, 형제복지원·선감학원 국가소송 상소 취하·포기

장희준기자

입력2025.09.14 15:08

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'국가배상 사건' 52건 일괄 취하
1·2심 선고된 사건 19건은 포기

법무부는 형제복지원과 선감학원에 강제 수용됐던 피해자들이 국가를 상대로 낸 국가배상 소송 사건에 대해 일괄적으로 상소(항소·상고) 포기·취하를 완료했다고 14일 밝혔다.


법무부 청사 연합뉴스

법무부 청사 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

법무부는 지난 12일까지 2·3심이 진행 중이던 피해자 512명에 대한 사건 52건은 모두 상소를 취하했으며, 1·2심이 선고된 피해자 135명에 대한 사건 19건은 상소를 일괄 포기했다.

이 가운데 형제복지원 사건은 총 49건(피해자 417명), 선감학원 사건은 총 22건(피해자 230명)이다.


정성호 법무부 장관은 "이번 상소 취하·포기는 오랜 기간 고통받은 형제복지원과 선감학원 피해자에 대해 권위주의 시기의 국가폭력으로 인한 인권 침해를 국가가 스스로 인정하고, 진정한 회복과 통합을 위해 나아가기 위한 것"이라고 말했다.


법무부는 피해자의 신속한 권리 구제를 위해 국가가 먼저 전액 배상금을 지급하고, 추후 부산시·경기도와 배상금 분담을 협의할 예정이다. 법무부는 향후 국가 불법행위 피해자가 제기한 국가배상 소송에 대해 관행적인 상소를 자제한다는 방침이다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

미용실 대신 다이소 간다…"커트 한번에 2만원" 미용료 부담에 '셀프' 확산[주머니톡] 미용실 대신 다이소 간다…"커트 한번에 2만원" 미... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

미용실 대신 다이소 간다…"커트 한번에2만원" 미용료 부담에 '셀프' 확산

사랑인지 우정인지, 7초면 알 수 있다?

아침은 파바 크루아상·점심은 롯데리아 새우버거…美 일상 파고든 K베이커리

하늘에 '번쩍' 번개 증가한 日, 보험금 왜 늘었을까?

"황금 스프레이 7통, 신라 금귀걸이가 걸어다니네"…'중앙박물관분장대회' 화제

농산물값 절반 이상은 '유통비용'…배추·무는 최대 70%

지방 제조업의 반전, 엠스푸드가 보여준 성장 모델

새로운 이슈 보기