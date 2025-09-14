본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기업·CEO

S-OIL, '굿러브스' 캠페인으로 공공PR대상 우수상

조성필기자

입력2025.09.14 10:10

시계아이콘00분 15초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

일회용 장갑 업사이클링 성과 인정

S-OIL은 일회용 비닐장갑 업사이클링 캠페인 '굿러브스(GoodLOVES)'로 한국광고홍보학회 주관 '2025 대한민국 공공PR대상' 민간기업부문 우수상을 수상했다고 14일 밝혔다.


S-OIL 공공PR대상 우수상 GoodLOVES 캠페인 영상 장면. S-OIL 제공

S-OIL 공공PR대상 우수상 GoodLOVES 캠페인 영상 장면. S-OIL 제공

AD
원본보기 아이콘

굿러브스 캠페인은 셀프주유소에서 버려지는 비닐장갑을 내구성 있는 다회용 장갑과 보관 파우치로 제작·배포해 자원 선순환을 실천하는 프로젝트다. 캠페인 영상은 S-OIL 유튜브·인스타그램 등을 통해 공개돼 소비자들로부터 긍정적 반응을 얻었다.

S-OIL은 지난 9월부터 장갑을 의인화한 '마이 굿러브스(My GoodLOVES)' 시즌2 캠페인도 전개 중이다. 회사 관계자는 "환경 보호의 실천적 가치를 인정받은 결과"라며 "소비자들이 즐겁게 동참하길 기대한다"고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

미용실 대신 다이소 간다…"커트 한번에 2만원" 미용료 부담에 '셀프' 확산[주머니톡] 미용실 대신 다이소 간다…"커트 한번에 2만원" 미... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

미용실 대신 다이소 간다…"커트 한번에 2만원" 미용료 부담에 '셀프' 확산

사랑인지 우정인지, 7초면 알 수 있다?

아침은 파바 크루아상·점심은 롯데리아 새우버거…美 일상 파고든 K베이커리

스와치 시계 '3·9' 숫자 바뀐 이유가…트럼프 겨냥 관세정책 풍자

"황금 스프레이 7통, 신라 금귀걸이가 걸어다니네"…'중앙박물관분장대회' 화제

붕어빵에 붕어가 없듯…멜론빵엔 원래 멜론이 없다

트럼프 정부, 유엔총회서 '망명권 제한' 촉구…난민협정 흔들기

새로운 이슈 보기