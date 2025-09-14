S-OIL, '굿러브스' 캠페인으로 공공PR대상 우수상

일회용 장갑 업사이클링 성과 인정

S-OIL은 일회용 비닐장갑 업사이클링 캠페인 '굿러브스(GoodLOVES)'로 한국광고홍보학회 주관 '2025 대한민국 공공PR대상' 민간기업부문 우수상을 수상했다고 14일 밝혔다.

S-OIL 공공PR대상 우수상 GoodLOVES 캠페인 영상 장면. S-OIL 제공

굿러브스 캠페인은 셀프주유소에서 버려지는 비닐장갑을 내구성 있는 다회용 장갑과 보관 파우치로 제작·배포해 자원 선순환을 실천하는 프로젝트다. 캠페인 영상은 S-OIL 유튜브·인스타그램 등을 통해 공개돼 소비자들로부터 긍정적 반응을 얻었다.

S-OIL은 지난 9월부터 장갑을 의인화한 '마이 굿러브스(My GoodLOVES)' 시즌2 캠페인도 전개 중이다. 회사 관계자는 "환경 보호의 실천적 가치를 인정받은 결과"라며 "소비자들이 즐겁게 동참하길 기대한다"고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



