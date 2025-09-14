英런던 '反이민' 극우집회에 11만명 몰려…머스크 화상 연설

영국 런던 도심에서 13일(현지시간) 낮 극우 세력의 대규모 반이민 집회가 열렸다.

BBC, 가디언 등 주요 외신에 따르면 영국 극우 운동가 토미 로빈슨이 '왕국 통합'이란 슬로건을 내걸고 연 이 집회에 약 11만명(경찰 추산)의 지지자가 몰렸다. 도심의 화이트홀 주변에 모인 시위대는 영국 국기와 잉글랜드 상징인 붉은색과 흰색의 세인트 조지 십자, 스코틀랜드 십자, 웨일스 국기 등을 들고 키어 스타머 영국 총리를 비판하는 구호를 외쳤다.

이들은 '(난민) 보트 중단', '본국 송환' 등 불법 이민자를 거부하는 구호가 적힌 팻말이나 깃발을 들고 집회에 참여했다. 일부 참가자는 미국과 이스라엘 국기를 들고 나타나거나 도널드 트럼프 미국 대통령의 '마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)' 모자를 쓰기도 했다.



이날 집회에는 프랑스와 독일, 덴마크의 극우 정치인들도 참석해 영국 극우 세력과의 연대를 강조했다. 영국 극우 정당을 공개 지지해온 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)도 화상으로 연설했다. 머스크 CEO는 "나는 영국에 반드시 정부 교체가 필요하다고 생각한다. 다음 선거가 언제든 간에 그 시간을 더 기다릴 수 없다"며 "의회를 해산하고 새로운 투표를 실시해야 한다"고 주장했다.극우 세력의 집회에 맞서 러셀 광장 근처에서는 인종차별 반대 단체의 파시즘 반대 시위가 열렸다. 약 5000명의 참가자는 '극우에 맞서는 여성들', '토미 로빈슨 반대', '난민 환영' 등 구호를 적은 팻말을 들었다.

런던 경찰은 양측의 충돌이나 만일의 사태에 대비해 런던 전역에 1600명 이상의 경찰관을 배치했다. 이날 집회 도중 일부 시위대와 경찰 사이에 충돌이 벌어지기도 했다. 경찰은 현재까지 극우 집회 참가자 가운데 9명을 체포했다고 밝혔다.

외신은 영국이 사상 최대 규모의 망명 신청을 처리하는 가운데 이민 문제가 경제 침체 우려를 제치고 주요 정치 쟁점으로 부상했다고 전했다. 올해 들어 현재까지 소형 보트를 타고 영국해협을 넘어온 불법 이민자는 2만8000명에 달한다.

영국해협을 사이에 두고 불법 이주민 문제로 갈등을 겪어 온 영국과 프랑스는 지난 7월 체결한 '원 인, 원 아웃'(One in, one out) 협정에 따라 내주 처음으로 이민자 송환에 나선다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 영국을 국빈 방문했을 때 체결한 이 협정은 영국이 소형 보트를 타고 영국해협을 건넌 불법 이주민을 프랑스로 송환하고 같은 수의 이주민에게 영국 망명을 허용하는 정책이다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>