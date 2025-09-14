본문 바로가기
2026여수세계섬박람회 입장권 사전 판매 추진

호남취재본부 심진석기자

입력2025.09.14 09:04

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 말까지 최대 40% 할인
도민·가족·단체 특별 혜택 제공

2026여수세계섬박람회 홍보물. 전남도 제공

2026여수세계섬박람회 홍보물. 전남도 제공

전라남도와 여수시, 여수세계섬박람회조직위원회는 2026년 9월 5일부터 11월 4일까지 개최되는 2026여수세계섬박람회 입장권 사전판매를 추진한다.


사전예매는 총 4차례에 걸쳐 기간별로 할인 혜택이 적용되며, 가장 큰 할인이 적용되는 1차 사전예매는 오는 12월 31일까지다. 40% 할인이 적용돼 성인은 9,000원, 청소년은 6,000원, 어린이는 4,000원으로 구입할 수 있다.

입장권 정상가는 성인 1만5,000원, 청소년 9,000원, 어린이 6,000원이다.


단체권, 가족권, 전 기간권에도 동일하게 단계별 할인이 적용된다. 특히 전 기간권은 전남도민과 자매도시, 남해안남중권 주민을 대상으로 정상가의 절반 수준에 판매돼 큰 관심을 끌 것으로 기대된다.


다양한 관람객을 위한 맞춤 혜택도 마련됐다. 내국인 20인 이상 또는 외국인 10인 이상이 함께 입장할 경우 단체 할인권이 적용되며, 인솔자는 무료입장할 수 있다. 4인 가족이 함께하는 경우 가족 할인권은 정상가 3만 2,000원에서 1만 9,000원으로 구매할 수 있다.

여수시민과 65세 이상~74세 이하, 군경, 장애인, 다문화 가구 등은 우대 할인권을 통해 성인기준 8,000원으로 입장할 수 있다. 전남도민과 자매도시, 남해안남중권 주민은 야간권을 정상가의 50%에 구입할 수 있다.


입장권은 온라인 인터파크 놀티켓 누리집에서, 오프라인은 여수세계섬박람회 조직위원회 사무실에서 구입할 수 있다. 앞으로 농협과 권역별 읍면동, 대형마트 등으로 판매처를 점차 확대할 방침이다.


박태건 전남도 섬해양정책과장은 "2026여수세계섬박람회는 섬과 바다의 가치를 세계에 알리고, 전남이 섬의 수도로 도약하는 전환점이 될 국제행사"라며 "박람회에 많은 관심을 바라며, 사전예매를 통해 박람회 성공개최에 힘을 모아달라"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

