"상장 하루 만에 자산 3조 증가"…'제미니' 창업자 윙클보스 형제

나스닥 상장 첫날 주가 14% 급등

공모가보다 4달러 오른 32달러로 마감

미국 가상화폐 거래소 운영업체 제미니 스페이스 스테이션(이하 '제미니') 주가가 나스닥 상장 첫날 14% 상승했다.

12일(현지시간) 뉴욕 증시에서 제미니는 공모가(28달러)보다 14.3% 오른 37.01달러에 거래를 시작했다. 주가는 한때 60% 이상 치솟으며 45.89달러를 기록했다가 32달러로 마감했다.

제미니 로고.

제미니는 전날 기업공개(IPO)를 통해 공모가를 확정했다. 공모가는 최초 제시됐던 17~19달러를 훌쩍 뛰어넘은 것은 물론 예상 범위였던 24~26달러도 상회했다. 제미니는 IPO로 4억2500만달러를 조달했다.

윙클보스 형제, 최초의 비트코인 투자 억만장자

제미니는 2014년 카메론·타일러 윙클보스 형제에 의해 설립됐으며, 7월 말 기준 210억 달러 이상의 자산을 보유하고 있다. 윙클보스 형제는 최초의 비트코인 투자자이자 최초의 비트코인 억만장자 중 한 명으로 알려졌다. 이들은 비트코인이 금보다 우월한 가치 저장 수단이라고 주장해왔으며, 이날도 미 경제 매체 CNBC 방송과 인터뷰에서 "비트코인 가격이 10년 안에 100만 달러에 도달할 것으로 본다"고 말했다.

윙클보스 형제는 IPO 가격인 주당 28달러 기준으로 21억 달러 상당의 주식을 보유하고 있는데, 상장 첫날 종가 32달러 기준으로 이들의 지분 가치는 하루 만에 약 3억 달러 상승해 현재 24억 달러(약 3조3456억원)로 뛰었다.

제미니 공동 창업자 타일러 윙클보스와 카메론 윙클보스가 12일(현지시간) 미국 뉴욕시 나스닥 마켓사이트에서 열린 회사의 기업공개(IPO) 행사에 참석했다. 로이터 연합뉴스 원본보기 아이콘

미 증권거래위원회(SEC)에 제출된 문서에 따르면 제미니는 지난해 1억5900만 달러의 순손실을, 올해 상반기에는 2억8300만 달러의 손실을 기록했다. 제미니에 예치된 자산 가치는 지난 7월 말 기준 210억 달러를 넘은 것으로 알려졌다.

제미니의 상장은 '비트코인 대통령'을 자처한 도널드 트럼프 대통령이 백악관에 재입성한 이후 친(親)가상화폐 정책을 통해 이뤄졌다. 제미니는 코인베이스, 불리시 다음으로 뉴욕증시에 상장한 세 번째 가상자산 거래소가 됐다.





김현정 기자



