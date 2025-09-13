로또복권 운영사 동행복권은 제1189회 로또복권 추첨에서 '9·19·29·35·37·38'이 1등 당첨 번호로 뽑혔다고 13일 밝혔다. 2등 보너스 번호는 '31'이다.
오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
1189회 로또 1등 '9·19·29·35·37·38'…2등 보너스 '31'
2025년 09월 13일(토)
