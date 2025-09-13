본문 바로가기
1189회 로또 1등 '9·19·29·35·37·38'…2등 보너스 '31'

오수연기자

입력2025.09.13 20:43

수정2025.09.13 20:54

로또복권 운영사 동행복권은 제1189회 로또복권 추첨에서 '9·19·29·35·37·38'이 1등 당첨 번호로 뽑혔다고 13일 밝혔다. 2등 보너스 번호는 '31'이다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

