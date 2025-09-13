"北김정은, 평화통일 포기 정책 중·러에 이해 요청"

日교도통신 보도…'적대적 두 국가' 외교 공세

북한이 남북 관계를 '적대적 두 국가'로 규정하고 평화 통일을 포기하는 김정은 국무위원장의 정책에 대한 국제사회의 이해와 지지를 구하고 있다는 보도가 나왔다

13일 교도통신은 외교 소식통을 인용해 김 위원장이 지난 4일 베이징에서 시진핑 중국 국가주석과 만났을 때 남북 평화 통일을 포기한 자신의 정책에 대한 경위를 언급하고 이해를 구했다고 전했다.

지난 4일 북한의 김정은 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석이 중국 베이징에서 회담을 가졌다. 신화연합뉴스

다만 북·중 회담 이후 중국 측 발표 내용에 통일 포기에 대한 지지 관련 내용은 담기지 않았다.

김 위원장은 3일 열린 북·러 정상회담에서도 같은 내용을 말했고 푸틴 대통령은 지지를 표명한 것으로 전해졌다.

지난 8월 몽골에 파견된 태형철 북한 사회과학원장도 현지에서 '적대적 두 국가'와 통일 포기에 대한 견해를 설명하고 이해를 구한 것으로 알려졌다. 북한이 학술기관 수장을 몽골에 파견한 것은 약 8년 만이다.

교도통신은 북한이 이달 하순 유엔총회 일반 토의 연설자로 고위급 인사 파견을 조율하고 있다며 "핵 보유의 정당성을 어필하는 것 외에 한반도 정세에 대한 주장을 전개할 가능성이 있다"고 관측했다.





오수연 기자



