日, '반쪽' 사도광산 추도식…또 조선인 노동 강제성 언급 안 해(종합)

오카노 유키코 외무성 국장급이 추도사

"가혹한 환경서 어려운 노동"

한국 정부 '강제성 이견'에 별도 추도식 추진

13일 일본 사도광산 노동자 추도 행사가 한국 정부의 불참 속에 '반쪽 행사'로 진행됐다. 일본 정부 대표는 올해 추도사에도 조선인들 노동의 강제성을 언급하지 않았다.

일본 사도광산 추도식 실행위원회는 이날 오후 1시 30분께 사도섬 서쪽에 있는 사도시 아이카와개발종합센터에서 '사도광산 추도식'을 개최했다.

행사에는 오카노 유키코 외무성 국제문화교류심의관이 일본 정부 대표로 참석했다. 지난해 추도식에 일본 정부를 대표한 인사로는 차관급인 정무관이 참석했지만, 올해는 그보다 격이 낮은 국장급이 자리했다.

오카노 심의관은 "광산 노동자분들 중에는 한반도에서 온 많은 분도 포함됐다"며 "한반도에서 온 공로자분들은 전쟁이라는 특수한 상황이라고는 하지만 멀리 떨어진 이 땅에서 사랑하는 가족을 생각하며 위험하고 가혹한 환경에서 어려운 노동에 종사했다"고 말했다.

이어 "종전까지 고향에 돌아가지 못하고 심지어 아쉽게도 이 땅에서 돌아가신 분들도 계시다. 진심으로 애도의 뜻을 표한다"며 당시 조선인의 노동 강제성에 대한 언급 없이 추도사를 마쳤다.

한국은 지난해에 이어 올해도 2년 연속으로 불참했다. 지난해 11월 추도사 내용과 행사 명칭 등이 미흡하다고 판단해 행사 직전 불참을 결정했고, 올해도 추도사에 '조선인 노동의 강제성'이 충분히 담기지 않을 것으로 보고 이달 초 불참을 통보했다.

한국 정부는 자체 추도식을 열 예정인 것으로 알려졌다. 사도광산은 에도시대(1603~1867)에 금광으로 유명했던 곳으로, 태평양전쟁이 본격화한 후에는 전쟁 물자 확보에 이용되며 조선인들이 강제 동원됐다. 1940년부터 1945년까지 사도광산에서 노역한 조선인 수는 1519명으로 알려졌다.

그러나 일본은 사도광산을 세계유산으로 등재하는 과정에서 유산 대상 시기를 에도시대로 한정해 조선인 강제노역 역사를 외면하려 했다는 비판을 받았다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



