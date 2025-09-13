[속보] 日, 사도광산 추도사서 또 조선인 노동 '강제성' 언급 안해
염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스마포·성동·과천·분당 날벼락…'15억 이하' 아파... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]日, 사도광산 추도사서 또 조선인 노동 '강제성' 언급 안해
2025년 09월 13일(토)
[속보] 日, 사도광산 추도사서 또 조선인 노동 '강제성' 언급 안해
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
마포·성동·과천·분당 날벼락…'15억 이하' 아파트 李 대통령 발언에 '긴장'[부동산AtoZ]
"역대 가장 얇은 아이폰" 힘껏 구부렸더니…'반전'
김희선 손에 든 '이것' 2시간 만에 완판…"언제 들어오나요?"
수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'[시사쇼]
"일본빵 맛있는데 왜 한국빵보다 싼거죠?"…결정적으로 달랐던 '비율'[빵값의 비밀]
"황금 스프레이 7통, 신라 금귀걸이가 걸어다니네"…'중앙박물관분장대회' 화제
"일본 빵은 왜 한국보다 저렴할까"…시장구조와 소비패턴 살펴보니
"점심 시간도 아까워"…실리콘밸리에서 시작된 '대체 식품'