본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[속보]日, 사도광산 추도사서 또 조선인 노동 '강제성' 언급 안해

염다연기자

입력2025.09.13 14:14

수정2025.09.13 14:21

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보]日, 사도광산 추도사서 또 조선인 노동 '강제성' 언급 안해
AD
원본보기 아이콘

[속보] 日, 사도광산 추도사서 또 조선인 노동 '강제성' 언급 안해





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

마포·성동·과천·분당 날벼락…'15억 이하' 아파트 李 대통령 발언에 '긴장'[부동산AtoZ] 마포·성동·과천·분당 날벼락…'15억 이하' 아파... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"황금 스프레이 7통, 신라 금귀걸이가 걸어다니네"…'중앙박물관분장대회' 화제

"북한서 K드라마 보면 처형"…유엔 인권보고서 나왔다

애플, 한국서만 '집게손' 이미지 삭제…왜?

"일본 빵은 왜 한국보다 저렴할까"…시장구조와 소비패턴 살펴보니

"점심 시간도 아까워"…실리콘밸리에서 시작된 '대체 식품'

열병식으로 누그러진 시진핑 실각설…그래도 나오는 이유

트럼프 정부, 유엔총회서 '망명권 제한' 촉구…난민협정 흔들기

새로운 이슈 보기