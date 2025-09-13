경찰까지 출동했는데…감지센서도 속인 초인종 '벨튀' 범인은?

한밤중 독일 정체불명 벨 소리 소동

점액 자국 남기며 초인종 울린 민달팽이

독일의 한 아파트 단지에서 한밤중 끊임없이 울린 초인종 때문에 경찰이 출동하는 해프닝이 벌어졌다. 소동의 원인은 뜻밖에도 '달팽이'였다.

독일의 한 아파트 현관 초인종 기기에 붙어있는 민달팽이. 독일 빌트 AD 원본보기 아이콘

최근 독일 매체 빌트 등은 바이에른주 슈바바흐 지역의 한 아파트에서 지난달 20일 자정이 지난 시각, 주민들이 연이어 울린 초인종 소리에 잠에서 깨는 일이 발생했다고 보도했다.

사건 당시 주민 리사(30)는 "밤 12시 반쯤 초인종이 계속 울려 잠에서 깼다"며 "밤늦게 누가 찾아올 일도 없고, 처음엔 장난인 줄 알았다"고 말했다. 그러나 벨 소리는 단순한 장난 이상이었다. 위층에 사는 이웃으로부터도 "계속해서 초인종이 울린다"는 전화를 받았고, 결국 경찰에 신고하게 됐다.

이상한 점은 벨이 울릴 때마다 설치된 동작 감지 센서와 현관 카메라에 아무런 움직임이 감지되지 않았다는 것이다. 리사는 "사람의 그림자조차 없었다"며 "집 자체가 오래되어 삐걱거리는 소리까지 더해지니 더 무서웠다"고 당시를 떠올렸다.

신고를 받고 출동한 경찰은 마당과 복도, 심지어 지하실까지 샅샅이 수색했지만 수상한 인물은 보이지 않았다. 그러다 현관 앞에 모인 주민 중 리사의 남편 도미닉(30)이 초인종 버튼 근처에서 무언가를 발견했다. 바로 민달팽이 한 마리가 버튼 위를 기어가고 있던 것이다.

도미닉은 "초인종 센서 위로 점액 자국이 선명히 남아 있었다"며 "달팽이가 버튼 위를 지나가며 계속 초인종을 울린 것"이라고 설명했다. 정체가 밝혀지자 경찰은 달팽이를 조심스럽게 떼어내 인근 풀밭에 놓아줬다.

이 사건은 현재 독일 SNS와 지역 언론을 통해 "가장 평화로운 경찰 출동"이라며 유쾌한 반응을 얻고 있다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



