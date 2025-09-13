본문 바로가기
광주·전남 오전부터 굵은 빗줄기…곳곳 호우주의보

호남취재본부 송보현기자

입력2025.09.13 14:39

장성·함평·영광 호우주의보…밤까지 30~80㎜
무안·목포 강풍주의보…서해남부 풍랑특보

광주와 전남은 13일 오전부터 굵은 빗줄기에 잠겼고, 일부 지역에는 호우주의보가 발령됐다.

13일 전남 장성·함평·영광 등지에 호우주의보가 발령되고 광주·전남 곳곳에 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강한 비가 쏟아져 밤까지 30~80㎜의 비가 예상된다. 송보현 기자

광주지방기상청은 이날 오전 7시를 기해 전남 장성·함평·영광에 호우주의보를 발령했다. 현재까지 강수량은 영광 23.8㎜, 장성 7.5㎜, 함평 6㎜, 광주 6㎜ 등을 기록했으며, 밤까지 30~80㎜의 비가 내릴 것으로 예보됐다. 무안·함평·영광·목포·신안에는 강풍주의보가, 서해남부 앞바다에는 풍랑주의보가 내려진 상태다. 낮 최고기온은 29~31도로 전망된다.


오전 10시 기준 광주와 전남은 대체로 흐린 가운데 시간당 5㎜ 안팎의 비가 이어지고 있다. 전남 남해안에는 10~30㎜의 강한 비가 내리고 있으며, 누적 강수량은 오전 9시까지 영광 낙월도 60㎜, 신안 임자도 45㎜, 장성 40㎜, 고흥 도양 39㎜, 나주 다도 39㎜ 등을 기록했다.

기상청은 이날 오후 9시까지 비가 지속될 것으로 내다봤으며, 추가로 5~40㎜의 비가 예상된다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
