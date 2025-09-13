집까지 찾아갔는데 "필요없어요"…56만명 소비쿠폰 안 받았다

1차 소비쿠폰 지급 98.9%로 집계돼

정부 ‘찾아가는 신청’에도 1.1% 미신청

정부가 추진한 민생회복 소비쿠폰 1차 지급 신청률이 98%를 넘은 것으로 나타났다.

행정안전부는 지난 7월 21일부터 진행된 1차 소비쿠폰 지급에 전체 국민 약 5061만명 가운데 5005만여명이 신청을 완료, 신청률 98.9%를 기록했다고 13일 밝혔다.

이는 2021년 코로나 상생 국민지원금 당시 신청률(98.7%)을 소폭 웃도는 수치로, 총 지급액은 9조634억 원에 달했다.

다만 신청 마감일 하루를 남긴 시점에도 약 56만명(1.1%)은 신청하지 않은 것으로 나타났다. 정부는 고령자와 장애인을 위해 지방자치단체가 '찾아가는 신청'을 운영했지만, 일부 국민은 "굳이 받지 않겠다"는 이유로 신청을 거부했다. 이에 따라 일부 예산은 불용 처리될 예정이다.

서울 시내의 한 가게에 붙은 민생회복 소비쿠폰 사용처 안내문. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

정부 관계자는 "예전과 달리 찾아가는 신청까지 하면서 상당히 노력하고 있는데도 신청을 안 하시는 분이 주변에 있다"며 "마지막 날까지 지켜봐야 하겠지만 '나는 안 하겠다'는 분들이 상당수 있는 걸로 보고 있다"고 전했다.

이어 "상당한 노력을 기울였음에도 신청하지 않은 국민이 있다는 것은 개인의 선택으로 볼 수밖에 없다"고 설명했다.

한편 정부는 2차 소비쿠폰 지급 계획도 함께 발표했다. 오는 22일부터 소득 상위 10%를 제외한 전 국민 90%를 대상으로 1인당 10만원이 지급된다.

지급 대상은 가구별 건강보험료 납부액을 기준으로 정해지며, 재산세 과세표준 합계액이 12억원을 초과하거나 연간 금융소득이 2000만원을 넘는 고액자산가 가구는 대상에서 제외된다. 이 기준에 따라 약 92만7000가구, 248만명이 지급 대상에서 빠질 전망이다.

2차 지급 신청은 이달 22일부터 10월 31일까지 진행되며 신용·체크카드, 지역사랑상품권, 선불카드 중에서 선택할 수 있다. 성인은 개인별 신청이 가능하고, 미성년자는 세대주가 대신 신청해야 한다. 소비쿠폰 사용 기한은 1·2차 모두 오는 11월 30일까지이며, 기한 내 사용하지 않은 잔액은 자동 소멸한다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>